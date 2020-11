Candidatos apresentam propostas aos eleitores em Niterói

O candidato a prefeito de Niterói, Felipe Peixoto (PSD), esteve na terça-feira (03) em reuniões para alinhamento das ações de campanha. Junto com ele estava o vice Bruno Lessa (DEM), que reforçou as ações nas ruas com a panfletagem em Icaraí, reafirmando aos eleitores a proposta de compra do Hospital Oceânico.

“Eu e Felipe temos um compromisso de municipalizar o Hospital Oceânico, que continuará exclusivo para atendimentos da Covid-19. Mas depois que a pandemia passar iremos transformá-lo num hospital referência em Niterói”.

“Saúde tem que ser prioridade. A prefeitura tem quase R$ 4 bilhões de orçamento anual e não tem sequer um tomógrafo e ainda marca consultas e outros atendimentos em um pedacinho de papel. Isso é inadmissível! A saúde de Niterói precisa urgente de uma profunda modernização, e vamos fazer isso. Vamos construir a primeira ‘Upinha’ da cidade para atendimento de crianças e jovens até 14 anos. Planejamos também construir uma unidade médica para levar ao cidadão serviços especializados com rapidez e eficiência no diagnóstico precoce”, disse Felipe.

Já o candidato Axel Grael (PDT) cumpriu agenda na Região Oceânica, Zona Norte e Zona Sul. Aos moradores, Grael reafirmou seu compromisso de avançar com o processo de despoluição das lagoas de Itaipu e Piratininga.



“É uma bandeira que eu defendo como ambientalista. O que precisamos é de um projeto sério, e não de soluções paliativas. Temos um programa completo e efetivo, o PRO-Sustentável, que além de recuperar as lagoas vai revitalizar todo o entorno. As obras já foram iniciadas e vamos dar continuidade a esse projeto”, contou Grael.



De acordo com o candidato, nos últimos anos, a Região Oceânica recebeu o maior pacote de investimentos de sua história. Além da construção do túnel Charitas-Cafubá, esperado há mais de 70 anos, mais de 200 ruas receberam obras de drenagem e pavimentação, dando fim a um histórico de alagamentos em diversos bairros. Na próxima gestão, Grael prometeu levar obras de pavimentação para todas as ruas da região.



No período da tarde, o candidato teve um encontro com taxistas da cidade, onde conversaram sobre os avanços na mobilidade urbana e na segurança. Grael ainda lembrou dos esforços da gestão Rodrigo Neves no combate à pandemia, desempenhando um papel fundamental na criação do Renda Básica, programa de apoio às famílias niteroienses.



“Fomos pegos de surpresa pelo novo coronavírus, assim como o mundo inteiro. Logo, pensamos numa forma de apoiar as famílias e trabalhadores de Niterói, para que pudessem superar esse momento de dificuldade. Já assumi o compromisso de manter o Renda Básica até a chegada de uma vacina. Esse auxílio, além de ajudar as 50 mil famílias, está ajudando a economia da cidade também, porque o dinheiro não fica parado. Com esse cartão, as pessoas compram alimentos e medicamentos. Nossa prioridade é manter a economia girando para que possamos ter condições de retomada econômica no momento pós-pandemia”, explicou Grael.



No início da noite, Grael também percorreu a Rua Coronel Moreira César, em Icaraí. Seguindo os protocolos de distanciamento social, o candidato cumprimentou pedestres e moradores da região, contando sobre suas propostas de governo para que Niterói continue avançando. O candidato ainda participou de uma live em sua rede social, junto com o atual prefeito Rodrigo Neves, com o Manoel Ribas, morador do Barreto, e com a Beatriz Pinho, que mora no Morro do Céu.

A candidta do partido Novo, Juliana Benício, esteve em reunião com empresários do Polo Gastronômico da Região Oceânica.

“Eles querem o mínimo de atenção. Sempre na vanguarda do atraso a prefeitura parece não ter percebido que a gastronomia e a indústria cervejeira se tornaram pilares do turismo em todo o mundo. Não adianta vociferar que temos praias lindas, belas paisagens. A essência do turismo moderno exige uma malha gastronômica de qualidade porque o turista (principalmente o doméstico) está cada vez mais exigente e bem informado”, disse Juliana.

De acordo com a candidta, os empresários querem que a prefeitura faça a revitalização dos polos gastronômicos.

“Pretendo ir muito além, quero que a prefeitura seja parceira do empreendedorismo e não algoz. Em minha caminhada o que mais ouço de vários setores é o desprezo da prefeitura, que parece não fazer ideia do significado de economia criativa. Turismo profissional exige cidade bem conservada, com segurança, mobilidade e, claro, uma rede gastronômica parceira”, afirmou.