Candidatos ao Governo do Estado têm propostas discutidas com a população

O dia foi marcado com assuntos como reabertura de Cieps, debate entre prefeitos e fiscalização do preço do Bilhete Único

Faltando 12 dias para as eleições, candidatos ao Governo do Estado permanecem realizando visitas em algumas cidades do Rio de Janeiro procurando expandir o domínio territorial e buscando conquistar o eleitor fluminense com propostas apresentadas como fizeram Rodrigo Neves (PDT), Paulo Ganime (Novo), Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) ontem (21).

NEVES diz que vai reabrir unidades dos Cieps (Fotos: Divulgação)

Ao lado do ex-secretário municipal de Educação do município do Rio de Janeiro Renan Ferreirinha e do ex-ministro do Trabalho Brizola Neto, com quem participou de carreata pelos bairros de Jardim Catarina e Santa Luzia, Rodrigo Neves (PDT) reafirmou o compromisso de reabrir os brizolões em todo o estado. “Vamos recuperar todos os Cieps que estão abandonados no estado do Rio e garantir ensino em tempo integral para toda nossa juventude”, afirmou em frente a um Ciep abandonado, no Portão do Rosa, em São Gonçalo.

O ex-prefeito de Niterói também destacou a importância do ensino profissionalizante e das creches em tempo integral. “Vamos dobrar o investimento em ensino técnico e profissionalizante, levando grandes escolas técnicas para a Baixada Fluminense, para a Zona Oeste, para o interior e também aqui para São Gonçalo. E vamos fazer uma parceria com os municípios para garantir que todas as crianças estejam em creche em horário integral. É importante para as crianças, mas também é importante para as mães trabalhadoras, que precisam garantir seus empregos”, explicou Neves.

GANIME apresentou propostas para transporte, saúde e Bilhete Único com três passagens

O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, esteve na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Acompanhado da esposa Sara Ganime, candidatos a deputados do partido e apoiadores, ele conversou com moradores e comerciantes durante uma caminhada no calçadão. Ganime reforçou o compromisso de priorizar os serviços básicos na região e falou da importância de um sistema de transporte integrado.

“A gente tem que pensar no metrô ,no ônibus, nas barcas e no trem de forma integrada. O bilhete único que hoje só tem 2 ” pernas ” vão ter 3 “pernas “para o trabalhador com um valor acessível”, afirmou Ganime.

Ainda na área de mobilidade, o candidato falou sobre a nova linha de metrô do seu plano de governo. “Nós vamos garantir que o trem não seja esse transtorno para quem quer trabalhar e não sabe que horas vai conseguir voltar pra casa. Com planejamento e integração, conseguiremos transformar o trem em uma linha de metrô da Pavuna até Belford Roxo para atender à grande demanda de viagens. Nós vamos aproveitar a infraestrutura do trem e converter para metrô. A SuperVia é um problema grave no estado e essa região depende muito do trem. Nós vamos revisar e reajustar esse contrato. Assim como o governo do estado tem que fazer a sua parte, com investimento e segurança” , ressaltou Ganime.

Paulo Ganime também prometeu zerar as filas de cirurgias e garantiu que “o programa Fila Zero, nós vamos investir em tecnologia para dar transparência para as filas e usar a ociosidade do sistema público e privado. Exames e atendimentos em até 1 mês e cirurgias em no máximo 3 meses”, disse Ganime.

CASTRO promove grande encontro com 63 prefeitos fluminenses

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), promoveu um grande encontro com prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, em um clube, na Barra da Tijuca. Ao todo, 63 gestores de cidades fluminenses estiveram na agenda e assumiram o compromisso de serem multiplicadores das propostas de Castro nesses últimos 10 dias de campanha. O objetivo é consolidar uma base forte nos municípios, chegando ainda mais perto do eleitor.

“As pesquisas apontam a nossa chapa à frente, se considerados os votos válidos. Agora, é hora de tomar as ruas, de fazer corpo a corpo, de pedir esforço nessa reta final, para a gente conseguir consolidar essa vitória. Estamos fazendo um bom trabalho e, construindo esta parceria, vamos chegar lá”, avaliou Castro, que estava acompanhado do seu candidato a vice-governador Thiago Pampolha.

Uma das principais missões para os próximos dias é chegar mais perto dos eleitores que seguem indecisos e ainda não escolheram em quem vão votar no dia 2 de outubro. “Precisamos também consolidar o apoio de quem já manifestou o voto na nossa chapa, e manter a chama da campanha acesa. Por isso, teremos agendas em que eu estarei sozinho, porque o governador estará conduzindo outras reuniões e caminhadas. Vamos transformar a campanha em duas”, adiantou Pampolha.

Durante o encontro, Cláudio Castro demonstrou gratidão pela presença dos prefeitos e lembrou que mesmo aqueles que não o apoiam seguirão recebendo sua atenção e dedicação com as obras e repasses já previstos. Os gestores municipais também tiveram um papel importante, sugerindo novas ações e planos para os últimos dias de campanha.

“Um Estado forte precisa ter um interior forte, cidades com infraestrutura que funcionem como parceiras do Governo do Estado. A gente sabe que o interior é muito voto a voto, casa a casa. Então, o que eu pedi foi um esforço pessoal”, completou Castro.

FREIXO promete baixar valor do Bilhete Único para R$ 7

Por sua vez, Marcelo Freixo (PSB) esteve pela manhã na estação de trem da Penha, na Zona Norte da capital, para falar com passageiros sobre propostas para melhorar o transporte público. Acompanhado por apoiadores, o candidato realizou caminhada no entorno da estação.

Freixo prometeu reduzir o valor do Bilhete Único de R$ 8,55 para R$ 7. “Eu vou investir, fiscalizar e vou resolver o problema da Supervia, em vez de só ficar reclamando como faz o atual governador. E tem o Bilhete Único, que vai permitir você pegar 3 transportes em vez de 2 como é hoje” afirmou Freixo.

O candidato também prometeu reformar as estações para dar mais conforto aos passageiros e transformá-las em polos comerciais para gerar emprego e renda. “Tem muito movimento nas estações e no entorno, há um potencial de geração de emprego que precisa ser aproveitado. Também vamos garantir acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, que hoje não são tratadas com dignidade”, disse.

Freixo afirmou que vai fortalecer a fiscalização para garantir o cumprimento do contrato. “Hoje as indicações para todas as agências seguem critérios políticos, não técnicos. O resultado é que a fiscalização é frouxa e os passageiros pagam o preço. Nosso governo terá autoridade e nós vamos colocar ordem na SuperVia”, concluiu.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 10h – Participa de debate promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor e CBN; 14h – Momento com imprensa na Estação Campo Grande de trens da Supervia; 14h30 – Caminhada no Calçadão de Campo Grande; 19h – Encontro com a Cultura.

Paulo Ganime (Novo) – 10h – Participa de debate promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor Econômico e a Rádio CBN; 13h – Reunião com pastores em Nova Iguaçu; 14h30 -Caminhada no Calçadão de Campo Grande.

Cláudio Castro (PL) – 10h30 – Participa de debate promovido pelos jornais O Globo, Extra, Valor Econômico e a Rádio CBN.

Marcelo Freixo (PSB) – 13h30 – Caminhada no Calçadão do Meier; 19h – Comício na Cantareira em Niterói.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.