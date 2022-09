Candidatos ao Governo do Estado se preparam para reta final de campanha

Castro e Freixo não vão ter nenhum compromisso de agenda, a não ser a participação do debate à noite na TV Globo

Os quatro melhores colocados nas pesquisas ao Governo do Estado vão participar hoje (27), às 22h, de um debate promovido pela TV Globo e mediado pela jornalista Ana Paula Araújo. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por sorteio em reunião na presença de representantes dos partidos. Da esquerda para a direita, estarão Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL), Paulo Ganime (Novo) e Rodrigo Neves (PDT).

NEVES afirmou que é preciso investir em inteligência para acabar com ações improvisadas (Fotos: Divulgação)

Mas o dia de ontem (26) foi marcado por compromissos de campanhas de alguns deles. O ex-prefeito de Niterói e candidato ao governo do Estado, Rodrigo Neves, criticou a operação policial que levou pânico à Linha Vermelha na manhã. O tiroteio levou terror à via expressa, que é uma das principais do Rio, interligando o Aeroporto Internacional, a Baixada Fluminense e o Centro da capital. Motoristas tentavam voltar dando marcha à ré e outros se jogaram no chão para escapar dos tiros.

“É fundamental investir imediatamente em inteligência e planejamento para acabar com ações deste tipo. O que aconteceu hoje e que tem se repetido ao longo dos anos é uma tragédia. Nunca foi tão duro viver no Rio de Janeiro. Vamos fazer um choque de gestão para que a prioridade seja o policiamento com uma polícia bem treinada, em vez de fazer essas operações improvisadas nas favelas, que só têm causado chacinas e mortes, inclusive de policiais, de inocentes, de crianças. É preciso enfrentar o crime com tenacidade, firmeza e investindo em Inteligência”, afirmou Neves antes de seguir para carreata em dez bairros de São Gonçalo.

CASTRO caminhou pelo Zona Norte do Rio e conversou com moradores e comerciantes

Já o atual governador Cláudio Castro participou de caminhada com eleitores na Pavuna, na Zona Norte do Rio e conversou com moradores e comerciantes. O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo partido Novo, Paulo Ganime, fez uma panfletagem em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ao lado da esposa Sara Ganime, dos candidatos a deputados do partido e apoiadores, ele conversou com moradores e comerciantes do bairro.

GANIME prometeu investir em inteligência para combater a violência e a corrupção no Rio

Ganime ressaltou que segurança pública será prioridade no seu governo. “O nosso tripé será a valorização das polícias, levar o social para as comunidades e acabar com o fluxo de mercadorias e financeiro que movimenta o crime. Vamos garantir condições dignas de trabalho para os profissionais de segurança. Além disso, o serviço de monitoramento será ampliado para todo o Estado”, afirmou Ganime.

FREIXO garantiu que vai criar casas do empreendedor para fortalecer pequenos negócios

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo realizou caminhada na Rocinha, Zona Sul do Rio, percorreu o camelódromo da comunidade e conversou com comerciantes sobre propostas para melhorar os negócios e aumentar a renda das famílias.

“Meu primeiro ato como governador será aumentar o valor do salário mínimo regional para R$ 1.585. O mínimo no Rio de Janeiro está congelado desde que Witzel e Castro assumiram o governo. Essa medida é fundamental para botar dinheiro no bolso dos trabalhadores, estimular o consumo e aquecer o comércio. Todo mundo ganha quando as famílias podem gastar e investir mais”, explicou Freixo.

No entanto, os candidatos passaram o dia traçando uma estratégia para o debate, considerado importante para as eleições. O debate será dividido em quatro blocos, em que no primeiro e terceiro blocos terão temas livres; no segundo e quarto blocos terão temas determinados e no quarto bloco os candidatos farão as considerações finais.

As regras determinam que as perguntas, em ordem sorteada previamente, serão feitas sempre de candidato para candidato. O candidato pergunta para um adversário de sua livre escolha, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco.

No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado. Cada candidato vai ter 30 segundos para fazer as perguntas e um minuto para a réplica, enquanto o candidato que responde terá dois minutos e 30 segundos, que poderá dividir como quiser, entre a resposta e a tréplica.

No entanto, somente a primeira rodada vai abordar temas livres, em que um dos candidatos presentes poderá dizer ao público a pergunta que faria ao ausente. Lida em voz alta a a pergunta, ele deverá escolher um dos candidatos presentes para fazer outra pergunta. A partir desse ponto, seguem-se as regras já descritas.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 9h30 – Gravação de programa eleitoral; 12h30 – Corpo a corpo Praça Araribóia, em Niterói; 22h30 – Debate TV Globo.

Cláudio Castro (PL) – 22h30 – Debate TV Globo.

Paulo Ganime (Novo) – 11h30 – Panfletagem no Méier; 22h30 – Participa do Debate na TV Globo.

Marcelo Freixo (PSB) – 22h30 – Debate TV Globo.

Os demais candidatos não divulgaram suas agendas.