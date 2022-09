Candidatos ao Governo do Estado participam de debate ao vivo neste sábado (17)

Os quatros melhores colocados estarão frente a frente durante encontro promovido pelo SBT

Ontem (16), os candidatos ao Governo do Estado terminaram mais uma semana de compromissos de campanha em vários pontos da cidade e recarregaram a bateria para o debate em que vão participar neste sábado (17), às 18h30, no SBT, no Centro do Rio.

O governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou que vai trabalhar para atrair eventos para o Estado do Rio de Janeiro para superar os gargalos que ainda persistem na retomada das atividades do setor de bares e restaurantes. O anúncio foi feito ontem (16) durante evento com representantes do segmento, organizado pelo SindRio quando foram apresentadas demandas para o candidato.

“O Rock In Rio voltou a provar a importância dos eventos para a capital e para o estado. A ocupação do setor hoteleiro na semana do evento superou a do último Réveillon. Com a cidade cheia de turistas, os bares e restaurantes, consequentemente, também ficam. Isso só prova, mais uma vez, a importância de atrairmos mais eventos. Além do Rock In Rio – que não pôde ser realizado em 2021 -, já conseguimos trazer de volta a StockCar e a Copa Davis e vamos trabalhar para construir um calendário ainda mais robusto, o que vai nos ajudar a acelerar a retomada da economia fluminense”, afirmou Cláudio Castro.

Prejudicado pela pandemia da Covid-19, o setor de bares e restaurantes vem mostrando sinais de forte recuperação, tendo conquistado 60% das vagas perdidas durante a crise sanitária. Com 17,2 mil empreendimentos no estado, o segmento emprega formalmente 170 mil pessoas e, nos últimos 12 meses, gerou 16.981 vagas, ajudando a puxar a economia do estado. Boa parte dessa recuperação se deve à atuação do Governo do Estado com a imunização da população, distribuindo e aplicando 42 milhões de vacinas, o que permitiu antecipar a reabertura do comércio, e o financiamento de R$ 47,3 milhões em 663 linhas de crédito, disponibilizadas pela Agência de Fomento do Estado (AgeRio).

Castro lembrou que o Governo do Estado tem trabalhado para solucionar fatores que, segundo representantes do setor, dificultam uma retomada mais acelerada, que seriam a inflação e gargalos logísticos. Em relação a isso, o governador afirmou que está investindo R$ 2,2 bilhões em infraestrutura de transportes, tendo revitalizado 880 quilômetros de rodovias e 15 quilômetros de estradas vicinais. Além disso, o governo realizou a maior política de redução de impostos, tendo diminuído os tributos de combustíveis, energia e telefonia e itens de primeiras necessidades, como arroz e feijão.

“Vamos seguir reduzindo o peso da carga tributária sobre os ombros do setor produtivo. Além disso, ampliaremos os investimentos em logística, para diminuir os gastos de transporte de cargas, o que acaba obrigando o comércio, principalmente os bares e restaurantes, a repassar esses custos aos consumidores. O Rio de Janeiro vai ser um estado cada vez mais barato para produzir e distribuir”, ressaltou o governador.

O candidato Marcelo Freixo (PSB) caminhou pela manhã no bairro do Caju, região portuária do Rio de Janeiro, ao lado do candidato a vice-governador Cesar Maia (PSDB), que relembrou os detalhes do programa Favela Bairro, criado por Maia quando prefeito do Rio de Janeiro.

“Aqui no Caju foi onde o Cesar Maia fez o favela bairro, e isso impactou de forma muito positiva a vida desses moradores. A última vez que o Caju foi notícia de coisa boa foi com o Cesar Maia, porque de lá para cá as notícias daqui são somente de violência, que é o que acontece quando você não faz política pública de qualidade”, disse Freixo.

O candidato apresentou aos moradores o projeto Bairro Prosperidade, que será caracterizado pela coordenação das políticas públicas de saúde, educação, assistência social, desenvolvimento econômico, cultura e esporte em bairros e regiões com altos índices de violência e elevados níveis de vulnerabilidade social.

“A gente vai trazer o Bairro Prosperidade para lugares como o Caju. É o lugar onde os idosos possam ter um centro de reabilitação e as mulheres um centro de capacitação profissional para conseguir empregos melhores. É um investimento social, um dos braços da segurança pública. O outro é o policial, com capacidade técnica para enfrentar o crime e botar bandido na cadeia”, acrescentou Freixo.

A habitação também foi destaque no encontro. Freixo e Cesar Maia prometeram trabalhar em conjunto com municípios e o Governo Federal para reduzir o déficit habitacional no estado.

“O Cesar Maia teve uma administração muito bem avaliada e que a população tem saudade. A moradia é um grande problema do Rio de Janeiro e temos diversas demandas, que variam por região no estado. Você tem uma demanda na Região Serrana que é uma questão de risco, você tem diversas favelas que também são áreas de risco. Moradia é um direito básico. Nós tivemos no governo Lula um programa importante, o Minha Casa Minha Vida, que foi completamente abandonado. Juntar a experiência dele com a imensa experiência que o Cesar traz do favela bairro, que não é só moradia, é um investimento em estrutura e dignidade, sem dúvida alguma é um grande diferencial da nossa chapa”, finalizou Freixo.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) -18h30 às 20h30 – Participará do debate no SBT, no Centro do Rio.

Cláudio Castro (PL) – 18h30 às 20h30 – Participará do debate no SBT, no Centro do Rio.

Marcelo Freixo (PSB) – 18h30 às 20h30 – Participará do debate no SBT, no Centro do Rio.

Paulo Ganime (Novo) – 18h30 às 20h30 – Participará do debate no SBT, no Centro do Rio.

Os demais candidatos não divulgaram as suas agendas.