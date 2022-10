Candidatos ao Governo do Estado chegam ao penúltimo dia de campanha

Foram 45 dias de campanha eleitoral em que os candidatos ao Governo do Estado estiveram nas ruas, almoçaram com empresários e apoiadores e prometeram mudar o cenário político no Rio de Janeiro. Com isso, Rodrigo Neves (PDT), Paulo Ganime (Novo), Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) saem de cena e aguardam o resultado das urnas no próximo domingo (2).

O Leste Fluminense foi o destino escolhido pelo candidato a governador do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, nesta sexta-feira (30) pré-eleitoral. O ex-prefeito de Niterói participou de caminhadas nas cidades vizinhas São Gonçalo, Maricá e Niterói.

NEVES apresentou medidas para o combate à violência (Fotos: Divulgação)

“Vamos criar um plano de prevenção à violência urbana; vamos investir em inteligência policial e implantar em todas as regiões mais populosas do estado, inclusive em São Gonçalo, os Centros Integrados de Segurança Pública para atuar em conjunto com as polícias militar, civil e federal; vamos reforçar o policiamento nas ruas, com uma polícia bem treinada; e vamos investir na juventude, criando oportunidades a partir do Ensino Técnico Profissionalizante, com foco na inclusão produtiva, para que os jovens do Rio de Janeiro tenham a oportunidade de construir seu futuro”, listou Rodrigo Neves.

Em Maricá, o pedetista caminhou pelo Centro e assumiu compromissos de levar melhorias para o município em parceria com as prefeituras da região nas áreas de Segurança, Emprego e Transportes. “Vou criar um Batalhão da Polícia Militar para atender exclusivamente Maricá, cidade que precisa de um batalhão próprio, com policiais bem treinados e bem equipados policiando os bairros, a região comercial e as rodovias. Também vamos trazer de volta os empregos da Indústria Naval, com a retomada da Refinaria de Itaboraí e com o porto de Maricá, que vou tirar do papel. E ainda: em parceria com o prefeito de Niterói, Axel Grael, e com o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, vamos construir um túnel ligando Niterói e Maricá, com transporte público de qualidade, chegando até o catamarã de Charitas, com barcas a preços populares, para que as pessoas saiam de Maricá para o Rio com rapidez e em um transporte de qualidade”, destacou para em seguida acompanhar apoiadores em caminhada pela Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

GANIME prometeu trazer empregos para a Baixada Fluminense

O candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Paulo Ganime (Novo) começou o dia com uma panfletagem pela manhã na Uruguaiana no Centro do Rio. Ganime conversou com os eleitores sobre o transporte público.

“A gente tem que pensar no metrô ,no ônibus, nas barcas e no trem de forma integrada. O bilhete único que hoje só tem 2 ‘pernas’ vão ter 3 ‘pernas’ para o trabalhador com um valor acessível. A gente tem visto pessoas dormindo aqui no Centro que não voltam para casa durante a semana porque não conseguem pagar o preço da passagem . A gente não pode mais aceitar isso”, disse Ganime.

No início da tarde, Ganime seguiu para a Baixada Fluminense, onde fez panfletagem nos municípios de Nova Iguaçu e São João de Meriti. Ao lado da esposa Sara Ganime, dos candidatos a deputados do partido e apoiadores, ele conversou com moradores e comerciantes, posou para fotos e apresentou propostas para a geração de empregos na região. “Além de atrair novos investidores com a redução dos impostos e desburocratizar o Estado, nós vamos garantir segurança para que as empresas continuem aqui. Não dá mais pra gente aceitar a bandidagem correndo solta no Rio de Janeiro. É importante fortalecer nossas polícias em todos os sentidos com formação, qualificação, corregedoria e reconhecer o trabalho dos profissionais da segurança pública. Nós precisamos retirar as barricadas e levar também o social para as comunidades, como saúde , educação e segurança .A gente precisa dar uma limpa na política do Rio de Janeiro”, afirmou Ganime.

A Baixada Fluminense vai ganhar um Complexo de Saúde, com o Rio Imagem e os hospitais de cardiologia, oncologia, infantil e da mulher. O anúncio foi feito pelo governador e candidato à reeleição ao Governo do Rio, Cláudio Castro, durante caminhada em Nova Iguaçu, nesta sexta-feira.

A iniciativa tem como objetivo ampliar os serviços especializados, de forma integrada e multidisciplinar, para atender a população. Somente na Saúde da região foram investidos cerca de R$ 1,2 bilhão pela gestão de Castro.

CASTRO anunciou construção do Complexo de Saúde da Baixada Fluminense

Acompanhado do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do senador Romário, do deputado federal Dr. Luizinho e de outras autoridades, Castro falou com comerciantes e moradores sobre os projetos para a região e recebeu o apoio de eleitores.

“A Baixada nunca recebeu tantos investimentos de uma só vez, e a Saúde é um dos setores que mais destinamos recursos nos últimos dois anos. Fortalecer um Complexo de Saúde na Baixada significa trazer mais dignidade para pelo menos 4 milhões de pessoas que vivem na região. Por isso, trabalhamos para descentralizar os serviços na área, evitando que a população busque socorro somente na capital e diminuindo o tempo de deslocamento dos moradores que precisam de atendimento. Em uma próxima gestão, buscaremos dar continuidade a esse processo em todo o estado”, disse o governador que afirmou que o governo está construindo o Rio Imagem, que conta com R$ 90 milhões em investimentos e terá capacidade para realizar cerca de 40 mil exames por mês em diversas especialidades.

Já Marcelo Freixo (PSB) participou de uma coletiva de imprensa na manhã, a dois dias das eleições gerais, junto ao candidato a Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do candidato ao Senado pelo Rio André Ceciliano (PT), da candidata a Deputada Federal Benedita da Silva (PT), do prefeito de Maricá Fabiano Horta (PT) e da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann. No encontro, Lula reafirmou mais uma vez o apoio à ida de Freixo para o Palácio Guanabara e o compromisso do governo federal com a indústria petroleira e naval no estado.

FREIXO esteve com o candidato A presidência Lula em Itaboraí

Em conversa com a imprensa, Freixo apontou que a degradação do Rio não tem a ver com a falta de recursos, mas com a falta de compromisso com o estado: “80% do petróleo brasileiro está aqui no estado. Nós temos condições de dar educação em tempo integral para as crianças e adolescentes do Rio de Janeiro. Temos que ter esperança e é isso que estamos colocando nos últimos dias de campanha ao lado do presidente Lula. É decisivo o apoio do presidente Lula. Ele está com a gente desde o início e a gente chegou até aqui graças ao apoio dele. Fizemos a maior aliança desse campo na história do Rio. Não organizamos somente um programa ou uma candidatura, mas um projeto para governar o Rio de Janeiro de uma maneira diferente da que foi governado até hoje”, confidenciou Freixo prometendo gerar emprego a partir de obras de infraestrutura social.

AGENDA DOS CANDIDATOS

Rodrigo Neves (PDT) – 10h – Caminhada em Icaraí; 11h30 – Caminhada no Largo do Marrão; 14h30 – Encontro com a comunidade do Viradouro em Santa Rosa.

Paulo Ganime (Novo) – 8h – Visita ao Cadeg com o Vereador Pedro Duarte (Novo); 10h -Panfletagem no Calçadão de Nova Iguaçu; 15h – Caminhada em Madureira.

Cláudio Castro (PL) – 9h – Carreata em Duque de Caxias; 11h – Carreata em Austin e Miguel Couto, em Nova Iguaçu.

Marcelo Freixo (PSB) – 8h – Carreata em São Gonçalo; 12h – Caminhada na Cadeg; 14h – Carreata em Caxias.