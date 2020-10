Candidatos a prefeito de Niterói recomeçam a semana com agenda intensa

Os prefeitáveis de Niterói não descansam. O fim de semana foi intenso, focado principalmente nos pontos de maior circulação de pessoas, em uma estratégia que se tornou ainda mais fundamental em tempos de pandemia. No domingo, o candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), da coligação União por Niterói, esteve na Engenhoca e no Caramujo acompanhado do prefeito Rodrigo Neves. Seguindo os protocolos de distanciamento social, os dois conversaram com os moradores sobre os avanços nos últimos anos e os planos de Grael para a Zona Norte de Niterói. O candidato disse que, se eleito, vai levar um novo ciclo de investimentos para a região.

Na Engenhoca, Grael e Rodrigo falaram com moradores do entorno do Largo São Jorge, revitalizado, e da Plataforma Urbana Digital, equipamento inaugurado em 2018 e que já certificou mais de cinco mil alunos em cursos e oficinas. No Caramujo, estiveram na praça do bairro, uma das 150 áreas de lazer implantadas e revitalizadas em Niterói.

“Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa gestão histórica do prefeito Rodrigo Neves, que olhou por todas as regiões da cidade. Ao longo dos últimos anos, nós transformamos a Engenhoca e o Caramujo com obras de urbanização, contenção de encostas, investimentos em educação e lazer. O Renda Básica, que coordenei enquanto estive na Prefeitura, garantiu e continua garantindo o sustento das 50 mil famílias niteroienses que mais precisam durante a pandemia de Covid-19. Meu compromisso é manter a atenção que o Rodrigo deu para a Zona Norte, com planejamento e novas linhas de investimento”, adiantou Grael, que tem Paulo Bagueira (SD) como candidato a vice-prefeito.

Também no domingo, Allan Lyra (PTC) começou o dia com missa em família no Cubango e seguiu para a Praia de Icaraí, onde conversou com apoiadores e cidadãos comuns, que lhe relataram reclamações e sugestões quanto à cidade. No fim do dia, participou da Marcha Pró-Vida, que é parte da programação da Semana da Vida e do Dia do Nascituro, celebrado na próxima quinta-feira. O candidato é uma das líderanças do Movimento Pró-Vida em Niterói e tem, entre as suas bandeiras, a defesa da vida e contra o aborto.



“Não lembro de um prefeito de Niterói que tenha participado de alguma manifestação pró-vida na cidade. Uma política voltada para o bem comum só é verdadeira quando os direitos do cidadão são respeitados, e o direito básico é o direito à vida”, disparou. Na segunda-feira (05), caminhou durante o dia pelas ruas do bairro de Santa Rosa, onde interagiu com a população, e à noite reuniu-se com representantes do SOS Lagoa e Associação de Surf, em Piratininga. “As lagoas de Piratininga e de Itaipu vêm sendo envenenadas com esgoto clandestino ano após ano”, acusou. “No Plano Diretor, algumas áreas foram erradamente liberadas para construção no entorno delas. No meu governo, vamos recuperar as lagoas, e o cidadão pode me cobrar isso”, comprometeu-se.

Houve candidatos que se dedicaram ao mutirão de colocação de adesivos nos veículos de apoiadores e eleitores. Uma delas foi a prefeitável Renata Esteves (PMB), que liderou um adesivaço com seu número de urna pelas ruas da Região Oceânica.

Deuler da Rocha (PSL) também. O evento ocorreu no fim de semana em uma rua do bairro de São Francisco, acompanhado de seu vice na chapa, Alexandre Ceotto (Republicanos), e o presidente municipal do Partido da Mobilização Nacional (PMN), o delegado José Paulo Pires. “Cada visita que estamos fazendo, em cada canto da cidade, nas comunidades, ouvindo a população que realmente conhece os problemas da cidade, é uma parte do nosso plano de governo que vai crescendo. Ele é construído no que diz a população”, afirmou Deuler, que ontem se dedicou a gravar programas eleitoras para a TV.

Já Felipe Peixoto (PSD) diversificou suas andanças, partindo no sábado da Rua Itaperuna, no Pé Pequeno, onde passou a infância, até Icaraí, onde se juntou ao vice da chapa, o vereador Bruno Lessa (DEM), para visitar a tradicional feira da Rua Lopes Trovão, escutando os feirantes sobre suas principais dificuldades. A principal reivindicação daqueles trabalhadores era sobre a necessidade de instalação de banheiros químicos e mais fiscalização sobre vendedores sem alvará e veículos estacionados em locais proibidos. O candidato garantiu que, em seu governo, irá restabelecer a coordenação das feiras para reorganizar o segmento.

A dupla reservou a segunda-feira para reuniões de alinhamento estratégico da segunda semana da corrida eleitoral, além da gravação da propaganda da campanha que começa a ser veiculada na próxima sexta-feira, dia 9, pela RedeTV.

“Nosso governo será marcado pela participação pública, o que é estabelecido em nossa Constituição por meio de diversos mecanismos que nos permitem acionar a população nas decisões políticas. Reafirmamos o nosso compromisso de ir às ruas e escutar o povo, aprender cada dia mais e, certamente, lutar pela melhoria da qualidade de vida de todos os niteroienses”, disse.

O cenário de desemprego e crise econômica que impacta a cidade norteou a agenda de ontem de Flavio Serafini e Josiane Peçanha. Pela manhã eles marcaram presença no ato em solidariedade aos rodoviários, e também aos profissionais da indústria naval e de petróleo, na Praça Arariboia. O ato fechou a Semana de Luta em Defesa do Povo Brasileiro e Contra as Privatizações. À tarde, caminharam pelo Largo da Batalha conversando com trabalhadores locais que ainda aguardam a autorização para a reabertura de seus boxes fechados por causa da pandemia. Entre as principais propostas do programa de governo de Flavio e Josiane está a criação de uma agência voltada para a articulação de projetos capazes de gerar emprego e renda no município. Também está prevista a ampliação das políticas de transferência de renda pós-pandemia para grupos sobgrande vulnerabilidade social.

“Um dos eixos centrais de nosso governo será enfrentar a crise econômica e social da cidade, gerando emprego e garantindo um política de renda básica para toda população vulnerável. Estamos animados com a adesão da população as nossas propostas para mudar Niterói. Faremos um governo baseado na democratização do poder e na participação popular. Vamos começar implementando o orçamento participativo para que os moradores decidam as prioridades de investimento do dinheiro público”, comentou Serafini.

A prefeitável pelo PSTU Niterói, Danielle Bornia, participou no domingo de uma atividade da Rede Municipal da Educação, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que reuniu um pequeno grupo, seguindo as normas de saúde e segurança, para cobrar audiência e negociações do governo em relação às pautas da categoria, que abrangem a luta contra a Reforma Administrativa, pela não reabertura das escolas, pela valorização salarial dos profissionais da educação, estrutura das escolas e defesa da Educação Especial (voltada aos estudantes com necessidades especiais).

“Niterói é uma das cidades mais ricas do estado, com orçamento de 2,6 bilhões de reais só este ano. É preciso suspender o pagamento da dívida pública e investir em educação, acabando assim com o atual quadro de mais da metade dos estudantes não terem vaga na educação municipal. É preciso acabar com o autoritarismo nas escolas, assim como com o arrocho salarial de funcionários e professores. Também é necessário só retornarmos às aulas quando tiver uma vacina eficaz e segura, ou quando a pandemia acabar, pois o retorno fará o risco de contágio e morte dos profissionais, alunos e seus familiares crescer ainda mais”, declarou a candidata.

Juliana Benício (Novo) passou pelo Campo de São Bento, onde moradores reclamaram do canal de esgoto a céu aberto.

“Em pleno século XXI, quando a saúde ambiental está no topo das demandas mundiais é inadmissível ter um rio de esgoto atravessando o maior parque de uma cidade”, disparou. A candidata disse que pretende reavaliar com a comunidade todas as atividades que acontecem dentro do Campo. Ela defende a criação de núcleos de lazer espalhados pela cidade. Juliana esteve também na comunidade do Preventório, conhecendo projetos de iniciativa dos moradores. “Com o suporte da área de educação, podemos fazer oficinas básicas de audiovisual, música, desenho, pintura, atividades culturais básicas para formar e inserir novos profissionais no futuro”, concluiu.