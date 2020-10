Candidatos a prefeito de Niterói investem no corpo a corpo para ganhar votos

As ruas de Niterói seguem sendo disputadas pelos candidatos a prefeito. Os prefeitáveis seguem em busca dos votos para conquistar uma vaga no segundo turno do pleito eleitoral. Para isso, o corpo a corpo, ainda que respeitando regras de combate à pandemia do coronavírus, segue sendo de suma importância para as pretensões dos concorrentes.

A candidata a prefeita de Niterói pelo partido NOVO, Juliana Benício, foi ontem à comunidade Fazendinha, no Sapê. Ela foi recebida por moradores e lideranças da comunidade que pedem o básico: saneamento, iluminação, água e pavimentação.

“Todos se sentem esquecidos pela prefeitura e pelo que vi estão mesmo, mas tem muita esperança de que a situação vai mudar para melhor. Eu disse a todos que vai mudar para muito melhor em nosso governo”. À noite, Juliana participou da série de entrevistas que A TRIBUNA está promovendo com os prefeitáveis.

Renata Esteves fez carreata pela orla da baía e inaugurou seu comitê no Centro.

A pauta da defesa dos animais foi o pano de fundo da agenda de Flavio Serafini e Josiane Peçanha. Ao lado do vereador Renatinho do PSOL, eles visitaram o Hospital Veterinário da UFF. Eles entendem que Niterói ainda carece de uma rede pública de atenção à saúde animal.

O candidato Allan Lyra (PTC) iniciou sua agenda em visita à Região Oceânica, onde panfletou e realizou gravação para o programa eleitoral na TV. Na sequência, encontrou-se com representantes de lotéricas, para discutir importantes demandas como a segurança em suas unidades, bem como os prejuízos causados durante a pandemia.

O candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Liberal (PSL), Deuler da Rocha, esteve pela manhã visitando o estaleiro Renave/Enave, no Barreto, juntamente com o vice-presidente estadual do partido, o deputado federal Felício Laterça. Em pauta, como o setor naval poderá crescer caso seja eleito.

“Há uma preocupação da indústria local, em especial às que fazem reparos em navios. Vamos flexibilizar no que diz respeito ao ISS, articular ações de cunho político com os nossos representantes na União. Alguns comportamentos comerciais da Petrobras, outros da navegação comercial de cabotagem muito pequena, ela precisa ser regulada pra que a gente possa fomentar com eficiência a indústria local”, disse Deuler. À tarde, deu entrevistas para a imprensa local. No início da noite, participou de uma live com o deputado federal Felício Laterça, onde debateram partes do plano de governo do candidato de Niterói.

A agenda do candidato pelo PSD, Felipe Peixoto, foi marcada por muitas atividades no Cento da cidade. Com o vereador Bruno Lessa (DEM), seu candidato a vice-prefeito, Felipe começou bem cedo, às 7h, panfletando na Praça Arariboia, em frente à Estação das Barcas, onde detalhou algumas de suas propostas para revitalizar a região, como o incentivo à ampliação de moradias.

“Vamos investir firme nesse projeto”, disse o prefeitável que depois foi para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde apresentou a proposta de criação de uma plataforma digital para conectar organizações e voluntários na busca pela inclusão social e respeito à vida.

Já o candidato Axel Grael (PDT), da coligação União por Niterói, iniciou a manhã de ontem em um café comunitário na localidade da Leopoldina, no Barreto, conversando com moradores sobre os avanços na Zona Norte. Durante a tarde, Grael caminhou pelo Largo do Marrão, em Santa Rosa, ao lado do prefeito Rodrigo Neves.

No Barreto, Grael ressaltou que a gestão do Rodrigo Neves priorizou os investimentos nas comunidades que mais precisavam. O candidato assumiu o compromisso de continuar com esse olhar, trazendo um novo ciclo de investimentos para a Zona Norte.

“Foram mais de R$ 500 milhões investidos em obras de contenção de encostas, quase todas aqui na Zona Norte. São obras importantes porque protegem as famílias de situações de risco. Esse mesmo olhar que o Rodrigo teve, vamos continuar tendo. Vamos trazer um novo ciclo de investimentos para a Zona Norte, com mais obras de contenção, drenagem e pavimentação nas comunidades, além do projeto Nova Alameda, com o mesmo padrão da obra da Marquês do Paraná. Niterói tem vocação para o avanço”, disse Grael.

Durante a tarde, Grael participou de um almoço no Mercado de Peixe São Pedro, na Ponta D’Areia, onde conversou com os comerciantes e clientes do local.