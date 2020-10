Candidato em SG, Dejorge (Republicanos) leva plano de gestão a dez bairros em um dia

O prefeitável Dejorge Patrício (Republicanos) percorreu nesta quinta, dia 15, dez bairros de São Gonçalo ao lado de lideranças políticas, comunitárias e religiosas. E encerrou sua agenda de quinta-feira com um encontro no Clube Mauá, no bairro Estrela do Norte, com todos os candidatos a vereadores que apoiam sua candidatura. Na ocasião, o ex- vereador, ex-deputado federal e ex-assessor especial da Cedae voltou a falar das suas principais propostas de governo, principalmente das áreas da Saúde, Educação e Infraestrutura.

“Temos muitos projetos e programas para colocar em prática e melhorar a qualidade de vida dos gonçalenses e, consequentemente, o desenvolvimento da cidade. Queremos uma saúde de qualidade e humanizada, uma educação em tempo integral, obras de infraestrutura que melhorem a qualidade de vida da nossa população, com pavimentação e redes de água e esgoto. Mas tudo isso sem esquecer de olhar para Segurança Pública, Transportes, Meio Ambiente e cuidados especiais a mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência”, garantiu.