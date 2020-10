Candidato à reeleição em SG, José Luiz Nanci diz que prefere gastar dinheiro com tomógrafo do que com marketing

Depois de participar de uma reunião com a coordenação de campanha e com apoiadores no bairro do Zé Garoto, o prefeito e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (Cidadania), fez hoje (14) corpo a corpo nos bairros Vila 3 e Alcântara. Acompanhado de candidatos a vereador e lideranças da região, Nanci conversou com moradores e comerciantes, distribuindo seu material de campanha contendo algumas das ações executadas por ele nos últimos três anos e meio. À noite, o candidato teve reuniões com lideranças políticas nos bairros de Nova Cidade, Boaçu e Antonina.

“Fizemos muita coisa boa para a nossa população. Errei em não fazer publicidade de tudo. Porque tive que optar: ou gastava R$ 1 milhão com marketing ou comprava um novo tomógrafo para ajudar a salvar vidas no período crônico da pandemia do novo coronavírus. Então, resolvi comprar o equipamento, que está instalado no Hospital Luiz Palmier, no bairro do Zé Garoto”, explicou ele, que é médico. Nanci faz campanha em uma parte da manhã e à noite, pois durante o dia cumpre expediente na Prefeitura.