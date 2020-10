Candidato à reeleição em São Gonçalo, prefeito José Luiz Nanci divulga realizações

As ações realizadas nas áreas da Saúde e Educação foram apresentadas hoje (15) pelo prefeito de São Gonçalo e candidato à reeleição, José Luiz Nanci (Cidadania), aos moradores do bairro do Jóquei de manhã. À noite, participou de quatro reuniões politicas nos bairros do Zé Garoto, Barro Vermelho, Rio do Ouro e Rocha.

Ele destacou a abertura de novas unidades de saúde, como o Hospital Dr. Zerbini, no Arsenal, fechado há 10 anos, e a Policlínica da Família na Venda da Cruz, além do projeto que ampliou o horário de atendimento em algumas unidades até 20h ou 22h, o que teria beneficiado mais de 200 mil pacientes.

Nanci também lembrou da aquisição de novos ônibus escolares, das obras de reforma e ampliação de várias escolas e da premiação de várias unidades pelo bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Criando diversos programas e projetos. Queremos e vamos fazer muito mais. É por isso que estamos mostrando à população tudo o que fizemos e pedindo mais um voto de confiança”, explicou.