Candidato à prefeitura de Búzios é atacado a tiros em mais um atentado no Rio

Policiais civis da 127ª DP (Búzios) estão investigando mais um ataque a tiros contra um candidato às vésperas das eleições do fim de semana no estado. Dessa vez, o alvo foi o candidato a prefeitura de Búzios, Tom Viana (PSL), que teve seu veículo atacado a tiros, nas imediações no bairro Campos Novos, na noite de quinta-feira (12). Tom Viana não ficou ferido, pois o veículo era blindado e as marcas dos disparos ficaram no carro. O ataque ocorreu na Rodovia RJ-102, na altura do bairro Campos Novos.

Segundo a polícia apurou, dois homens armados, que estavam numa motocicleta, conseguiram se aproximar do carro onde estava o candidato – que retornava de compromissos de campanha – e efetuaram vários tiros na direção de Tom Viana, que atingiram os vidros e espelho retrovisor o veículo. Após o ataque, os agressores fugiram.

Tom Viana (PSL) é policial militar há 20 anos e nunca tinha sofrido uma tentativa de homicídio, segundo o próprio candidato, em depoimento prestado na noite de quinta-feira. Ele seguiu viagem e foi socorrido por guardas municipais, na barreira sanitária do bairro Rasa, nas proximidades de onde foi atacado. Ele disse que não suspeita de nenhum mandante do crime e a Polícia Civil investiga o caso.