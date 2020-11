Candidato a prefeito morre durante transmissão ao vivo no interior do Rio

O candidato a prefeito do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Norte Fluminense, Paulo Sérgio Cyrillo, teve um mal súbito ontem durante transmissão ao vivo e morreu. A assessoria de imprensa do candidato informou que no momento em que ele passou mal era realizada uma entrevista à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Youtube.

De acordo com Gilberto Cardoso de Matos, presidente da 17ª Subseção da OAB da cidade, Cyrillo participava de uma rodada de perguntas para candidatos a prefeito em parceria com a Faculdade Metropolitana de São Carlos (FAMESC).

“Nós estávamos fazendo a entrevista normalmente, com dois mediadores, um representante da OAB e uma representante da faculdade, e num dado momento, o candidato finalizando uma resposta sofreu um mal súbito”, contou Matos.

Paulo Sérgio Cyrillo, de 73 anos, concorria à Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana pelo partido Republicanos. A FAMESC lamentou o ocorrido através de uma nota publicada em sua página do Facebook.

“É com todo pesar que viemos trazer a triste notícia do falecimento do nosso querido Paulo Sergio Cyrillo. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, diz nota assinada pela diretoria, coordenação e professores.