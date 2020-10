Candidato a prefeito Felipe Peixoto (PSD) promete mais investimentos para a Zona Norte de Niterói

Sempre acompanhado do seu vice-prefeitável, o vereador Bruno Lessa (DEM), o candidato a prefeito Felipe Peixoto (PSD) aproveitou o fim de semana para percorrer – ora a pé, ora em carreata – diversos bairros da cidade. Na atividade, que contou também com a presença de candidatos a vereador, a dupla reforçou as principais propostas do plano de governo da coligação Niterói Primeiro. Entre elas está a retomada de programas como o Vida Nova no Morro (de urbanização e manutenção da infraestrutura nas comunidades) e a implantação do Niterói Bem Cuidada, para a manutenção regular de ruas, calçadas, parques e jardins, e a troca das lâmpadas dos postes por uma iluminação 100% em LED em toda a cidade.

“As comunidades serão uma das prioridades do nosso governo. Levaremos obras a todas elas. Nossa gestão vai cuidar de cada canto da cidade, como no Caramujo, viemos pessoalmente para reafirmar nosso compromisso com a região. Vamos fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazendo dignidade a esse povo que já é tão sofrido. E vamos governar para todos” garantiu Felipe Peixoto na visita ao Caramujo, de onde seguiu para a Rua Beltrão, em Santa Rosa, e depois para o Maravista, na Região Oceânica.

Para minimizar os engarrafamentos diários de Niterói, o plano de Felipe e Bruno tem projetos para criar um corredor exclusivo de ônibus ligando Charitas ao Centro, modernizar o corredor viário da Alameda São Boaventura, construir quatro terminais de integração regional de ônibus e ampliar o horário do Bilhete Único Municipal. O eleitor pode acompanhar todas as propostas pelo site felipepeixoto.com.br.