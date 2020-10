Candidato a prefeito em SG, Capitão Nelson promete expandir ‘Segurança Presente’

Capitão Nelson (Avante) caminhou hoje pelas ruas do bairro da Trindade, acompanhado de sua equipe e apoiadores, apresentando suas propostas de campanha. Durante sua passagem pela região, o ex-deputado estadual e vereador licenciado visitou lojas e cumprimentou pedestres nas ruas. Na oportunidade, buscou ouvir dos gonçalenses quais as suas maiores dificuldades, no que a falta de segurança foi o item mais citado.

“A segurança da população e a economia da cidade são pontos bem fundamentados em minhas propostas. Proteger os cidadãos gonçalense é uma das minhas prioridades e uma maneira de fazer isso é expandindo imediatamente o Programa Segurança Presente, que eu trouxe para São Gonçalo durante meu mandato de deputado estadual”, ressaltou ele, que no início da tarde almoçou com representantes e funcionários do Centro de Operações Rio, Antônio Moreno, e visitou as instalações daquela sala de monitoramento. À noite, encontrou-se com moradores e apoiadores no bairro de Santa Isabel.