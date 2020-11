Candidato a prefeito de São Gonçalo, Ricardo Pericar, vota na Brasilândia

No início dessa tarde (15) o candidato a prefeito de São Gonçalo, Ricardo Pericar (PSL), votou no Instituto Educacional Clélia Nanci, no bairro Brasilândia.

“Fiz a minha campanha toda sem verba pública. São Gonçalo não merecia tantos candidatos esbanjando verba no meio de uma crise econômica e no ápice da pandemia. Mas pude mostrar nas redes sociais minha campanha, propostas e é esperar que o gonçalense que anseia por mudanças veja que somos a melhor opção para São Gonçalo voltar a ser feliz”, contou.