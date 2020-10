Candidata a prefeita de Niterói, Danielle Bornia (PSTU) conclama revolução dos trabalhadores ao poder

A professora Danielle Bornia, candidata a prefeita de Niterói pelo PSTU, caminhou no sábado pelo bairro de Santa Rosa para conversar com eleitores. No Largo do Marrão, concentrou a atenção do público, ouvindo sugestões e expondo pontos de seu programa de governo caso seja eleita no pleito de novembro deste ano.

“Apesar de ser conhecida pela qualidade de vida, Niterói é uma cidade extremamente desigual. Mesmo com uma renda per capita bem superior à média do país e do estado, quase 30% dos niteroienses vivem com renda abaixo de meio salário mínimo. A classe trabalhadora é a maioria na sociedade. São os trabalhadores que produzem todas as riquezas. Apesar disso, o poder está nas mãos dos ricos e dos grandes empresários. É preciso uma revolução socialista para que os trabalhadores possam governar através de conselhos populares”, declarou.