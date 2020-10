Candidata a prefeita Danielle Bornia (PSTU) faz campanha no Centro em prol do Huap

A prefeitável de Niterói pelo PSTU, Danielle Bornia, marcou presença hoje (14) em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, onde conversou com eleitores pela manhã. De lá, caminhou à tarde nas ruas do Centro.

“Defendo a reabertura da emergência do Huap e o encerramento do contrato com a empresa privada terceirizada que atualmente administra a unidade. Defendo também a incorporação ao SUS de todos os leitos privados e fila única para todos os atendimentos. Para fazer essa transformação, não adianta acreditar somente na força do voto. Nossas candidaturas são um chamado à luta e à auto-organização da classe trabalhadora”, exclamou a candidata socialista.