Candidado de Niterói líder em intenções de votos, Axel promete parcerias com a UFF

O candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), que vem liderando as intenções de votos em pesquisas feitas com eleitores de Niterói, prometeu ampliar, caso vença o pleito, as parcerias com a Universidade Federal Fluminense (UFF), através do desenvolvimento de tecnologias como resposta aos desafios da cidade, principalmente nesse momento de retomada econômica. Uma das iniciativas de destaque que já vem sendo realizada nos últimos anos é o Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), edital de R$ 25 milhões que financia projetos desenvolvidos pela comunidade acadêmica para atender as demandas de Niterói.

“Niterói é a cidade mais inteligente do Estado do Rio e temos o privilégio de abrigar a UFF, que tem, cada vez mais, um papel importante na manutenção desse protagonismo. Por causa da pandemia, estamos atravessando a maior crise da nossa geração e, mais do que nunca, é preciso incentivar o desenvolvimento sustentável, com justiça social. Nesse momento de retomada econômica, em que a inovação e o uso de novas tecnologias se tornam imprescindíveis, a UFF é uma parceira estratégica no planejamento, elaboração de projetos e prestação de serviços aos niteroienses”, disse Grael, que tem o apoio do prefeito Rodrigo Neves.

Durante a campanha, Grael recebeu o apoio de personalidades importantes da Universidade Federal Fluminense, entre elas a professora emérita Ismênia de Lima Martins.

“Voto em Axel Grael porque ele sabe que Niterói não é apenas um município que integra o Rio de Janeiro. É uma cidade que sedia uma das principais universidades do país, tem uma classe média pujante e uma classe trabalhadora que precisa de uma política pública social cada vez mais efetiva”, ressaltou Ismênia.

Uma das prioridades de gestão apresentadas pelo candidato é o Plano de Retomada Econômica, que inclui o Programa de Ecossistema e Inovação. A ação consiste no fomento à geração de ideias de negócio, aceleração e incubação de startups. A partir da UFF, serão criadas novas empresas que prestem serviços para a própria cidade a fim de solucionar os desafios da economia, principalmente em relação ao complexo industrial marítimo portuário e de Óleo & Gás.

“Nos últimos oito anos, a gestão histórica do prefeito Rodrigo Neves reconheceu a importância da UFF e estreitou os laços com a instituição, que só traz benefícios para a cidade. Agora, estão em andamento as obras do Instituto de Artes e Comunicação Visual (IACS) e o diálogo para a revitalização do Cinema Icaraí, em parceria com a prefeitura. Nos próximos anos, vamos dar continuidade a essas ações, mostrando que Niterói tem vocação para o avanço”, declarou Grael.

Entre outras iniciativas desenvolvidas em parceria com a UFF está a construção, em andamento, do Centro de Pesquisa e Extensão (CERSU) na comunidade do Jacaré, na Região Oceânica. O espaço inovador oferecerá cursos e treinamento sobre as tecnologias de construção sustentável e outras técnicas, com foco no desenvolvimento de sistema alternativo de tratamento de esgoto domésticos, hortas comunitárias, reciclagem e ações de educação ambiental.

Durante live, na última terça-feira, Axel Grael conversou sobre “Ciência, desenvolvimento e Cidadania” com os professores André Brandão, doutor em Ciências Sociais, e Vitor Ferreira, do Departamento de Tecnologia Farmacêutica, ambos da UFF. Eles apoiaram a proposta do candidato de estreitar cada vez mais a relação entre a universidade e a administração municipal.

“Na parceria entre a UFF e a Prefeitura só tem coisa positiva, não tem nada negativo. Acho fantástico aproveitar esse potencial em prol da população”, ressaltou Vitor Ferreira.