Canções natalinas e da MPB embalam o Horto do Fonseca

Neste domingo, às 19h30min, com entrada gratuita, o Horto do Fonseca será embalado por músicas natalinas e canções de sucesso da MPB. Incluída no evento “Natal da Esperança” a cantora Mona Vilardo promete um show especial. Ela vai Incluir algumas crônicas relacionadas ao Natal e a ao Fim do ano, destacando momentos de reflexão, quando promessas novas são feitas. Acompanhada dos músicos Leandro Junnhyor (violão) e Ayres D’Athayde (percussão), a artista irá resgatar músicas conhecidas do repertório natalino como “Cálix Bento – Milton Nascimento” e “Chorinho Natalino – de José Vieira Brandão”.

O show de Mona será pautado no livro de sua autoria “50 sons de crônica – para ler e ouvir”. O trabalho é um livro de música e memória para ser lido e escutado. São crônicas com um fundo musical. E algumas das canções citadas no livro serão interpretadas no show de Mona Vilardo no Horto do Fonseca como: Força estranha (Caetano Veloso), Gente humilde (Chico Buarque, Vinícius de Moraes e Garoto), João e Maria (Chico Buarque), Como nossos pais (Belchior), O bêbado e a equilibrista (Aldir Blanc e João Bosco), Andar com fé (Gilberto Gil), Nem luxo, nem lixo (Rita Lee e Roberto de Carvalho), Feira de Mangaio (Sivuca e Glorinha Gadelha), Chega de saudade (Jobim e Vinícius), Flor de Tangerina (Alceu Valença) e É preciso saber viver (Roberto e Erasmo Carlos), Bete balanço (Cazuza e Frejat).

Mona Vilardo é cantora, atriz, escritora e professora de música. Em 2020, lançou seu segundo livro “50 sons de crônica – para ler e ouvir” onde se inspirou em 125 canções para escrever situações cotidianas. Com ilustração e edição de Bruno Drummond (ex Gente Fina) e prefácio de Maurício Rizzo (roteirista de programas como A Grande Família e Tá no ar), o livro começa a ser apresentado em shows recentes, já que foi lançado em novembro de 2020, quando os eventos ainda estavam suspensos.