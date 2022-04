Câncer de mama em pauta na exposição ‘Flor Essência’

A mostra reúne imagens de flores feitas por médica e fotógrafa que teve a doença



Do Jardim Botânico, no ano passado, para o Centro Cultural Correios, a exposição da médica radiologista e fotógrafa Fátima Marchi estreia nesta quinta (29), no Rio. O visitante pode aproveitar a mostra gratuitamente, de terça a sábado, das 12 h às 19 h, até 4 de junho.

A artista recorreu ao mamógrafo para retratar o que chama de “flores-pacientes” e mostrar a importância da identificação dos sinais que permitem a descoberta do câncer de mama ainda na fase inicial.



Girassóis e antúrios estão entre as 15 flores escolhidas, todas elas com nomes e depoimentos de pacientes que enfrentaram a doença, seguiram com a vida e se redescobriram.

“Um dos objetivos é atenuar a sensação de desconforto da mamografia com a mensagem subliminar que, se não machuca uma flor, não machucará você. Essa é uma das formas de alerta para a necessidade do diagnóstico precoce, responsável por até 90% de cura dos casos de câncer de mama”, diz a médica que, há 15 anos, enfrentou e venceu um câncer de mama.



Entre os 15 depoimentos, um é de um homem que teve um carcinoma na mama esquerda.

Fátima Marchi fez um convite a todos em suas redes sociais:

“Convite à Exposição Flor Essência

Mulher, médica, fotógrafa e paciente: os pilares da Exposição Flor Essência

Substituí a câmera fotográfica por um mamógrafo e as pacientes por flores

O resultado?

Delicadas fotos que mostram, assim como o resultado de uma mamografia, detalhes que não seriam vistos a olhos nus

Vocês poderão vê-las na exposição, que estará no Centro Cultural dos Correios RJ (Rua Visconde de Itaboraí, 20 – Centro, Rio de Janeiro). A entrada é gratuita e estará disponível de terça à sábado, das 12h às 19h, do dia 29 de abril até o dia 4 de junho!

Espero vocês lá!”, escreveu a artista.