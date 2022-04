Canal da Ary Parreiras terá nova praça

Uma nova praça será erguida no lugar da que está sendo demolida, na Avenida Almirante Ary Parreiras, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. No entanto, ainda não há uma data para que isso aconteça. O espaço atual está sendo derrubado após ter sido interditado por conta de problemas estruturais.

Em comunicado enviado ontem à reportagem de A TRIBUNA, a Prefeitura de Niterói afirmou que a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) está elaborando o projeto de uma nova praça para o local. No entanto, o governo municipal não estipulou uma data para que isto aconteça.

No começo desta semana, equipes da Secretaria Municipal de Conservação (Seconser) iniciaram a demolição do último segmento da praça. A laje começou a ser demolida em março, após uma parte, que já estava interditada desde fevereiro, ceder. Uma retroescavadeira e caminhões estão sendo utilizados na ação.

No começo das obras a Prefeitura havia informado que a medida era necessária para reduzir a concentração de gases no local, com maior visibilidade na área interna do canal para a inspeção por robô. “Atuando de maneira preventiva, a Seconser já havia colocado duas vigas metálicas nos extremos desta área para dar segurança ao serviço de demolição da laje”, disse o Município.