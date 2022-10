Por: Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

Produção de A Fazenda acerta na expulsão dos dois brigões

Há nem tantos dias assim, por aqui mesmo foi comentado sobre o “clima” em Itapecerica da Serra, sede de “A Fazenda”, com o “termômetro” sempre batendo lá em cima.

No ar desde 13 de setembro, nunca existiu até aqui, considerando todas as suas temporadas na Record, uma edição tão conflituosa e com tamanho antagonismo como a de agora.

E isso desde o começo, com dois grupos bem estabelecidos e, o tempo todo, em posição de ataque.

O sucesso ou não de um reality show, mais ainda em formatos de confinamento, a escolha dos participantes, de personalidades bem diferentes, é fundamental.

Mas, diante de tantos desafios, saber se controlar é um dos fatores determinantes. Talvez, o principal.

E foi tudo o que não conseguiram Shayan Haghbin e Tiago Ramos, na quinta-feira, após mais uma noite de eliminação.

Existiram, sim, entre os dois, agressões de parte a parte e as imagens mostraram que não havia outra saída, senão as suas expulsões. Página virada. Agora, resta saber como isso se refletirá no comportamento dos demais.

TV Tudo

Tá dentro

Jakelyne Oliveira está confirmada no elenco de “A Conquista”, próxima temporada de “Reis”.

Modelo e atriz, antes de iniciar as gravações, ela já está totalmente envolvida na preparação da personagem Maaca, neta de Absalão.

Em cima disso

A quarta temporada de “Reis”, “A Escolha”, exibida entre meados de setembro até o começo de outubro em Portugal, entrou no ranking dos cinco programas mais assistidos do país.

Desde 2019 nenhum outro trabalho da dramaturgia alcançou resultados tão bons.

Crédito Edu Moraes

Anota

Sem contar nada para ninguém, a Band já começou a gravar uma nova temporada do “Nóis na Firma”.

A primeira teve 12 episódios. A ideia é levar o programa, pelo menos, até o final do ano nas noites de sábado.

Também tem isso

Dentro da Globo tem muita gente torcendo nariz com a audiência de “Verdades Secretas 2”. É preciso calma.

Primeiro que estreou faz tempo no Globoplay. Portanto, para muitos, a novidade é zero. E depois também pela necessidade de uma adaptação para a TV aberta, o que também causa algum comprometimento da obra. Além do horário, que nunca é o mesmo.

Estreia marcada

Estreia no Multishow, segunda-feira, às 22h30, “Like de Milhões”, com Marcus Majella e Rafael Infante. Os dois atrás de personagens que bombaram na internet e repercutir suas histórias.

Yago Mapoua, Mathy Lemos, Elis Valeriano, Enderson Cobra, Marcos Eni, Ney Lima, A Vida de Tina, Phellyx, Artur Freixo e Raphael Vicente são os convidados dos dez episódios que serão exibidos de segunda a sexta.

Vem mais

A temporada de contratações nos canais esportivos da Disney ainda não terminou.

A informação é que mais dois nomes, um narrador e um comentarista, estão na mira. Só que a ordem segue a mesma: nada de loucuras.

Streaming

Maria Bopp, atriz de vários trabalhos na Globo e agora fora de lá, está no elenco de “Candelária”, nova série da Netflix.

É a história de 8 jovens, executados em 1993, no centro do Rio.

Barulho desnecessário (1)

A notícia de que o Galvão Bueno, depois de todo esse barulho de despedida, vai renovar com o Grupo Globo ainda causa surpresa em alguns. Não deveria.

Principalmente aos que o conhecem de perto, isso não causa espanto nenhum.

Barulho desnecessário (2)

Não de agora, mas já de alguns meses, em conversas dentro da Globo, o próprio Galvão já começou a admitir a possibilidade de não parar.

A festa que ainda se arma, informa-se agora, servirá para a sua aposentadoria da narração esportiva. Há quem até duvide disso.

Mudou

Antes anunciada para o próximo dia 3, ficou para 17 de novembro a estreia em circuito nacional do filme “Nada É Por Acaso”, com Giovanna Lancellotti e Rafael Cardoso como par romântico.

A direção é do craque Marcio Trigo.



Crédito: Pedro Chacal Rodriguez

Bate – Rebate

· “Roda Viva”, da Cultura, na segunda-feira vai receber Gilberto Kassab, presidente do PSD.

· O Star+ anunciou o início da produção de “Coppola, el representante”…

· … A série, uma comédia dramática, mostra os gloriosos anos de Guillermo Coppola, como empresário de jogadores de futebol.

· Não existe essa da direção da Gazeta promover qualquer mudança no horário de exibição do “Mulheres”…

· … Tudo vai continuar exatamente do jeito que está: no ar, de segunda a sexta, das 14h às 18h, com apresentação de Regina Volpato. E segue o jogo.

· Dos mais interessantes o tema deste sábado, a partir das 12h no “The Love School”: “Como não ficar doente de amor”. Apresentação de Renato e Cristiane Cardoso.

· Nesta última sexta-feira o Globoplay disponibilizou o documentário “Ronaldo, O Fenômeno”, que revive toda a história do craque…

· … E ainda tem depoimentos de Zidane, Romário, Simeone, Maldini e Roberto Carlos.

· Foi quase decepcionante a repercussão do último “Prêmio Multishow”…

· … Muito longe de todo barulho causado em suas edições anteriores.

C´est fini

Um dos destaques do próximo “Domingo Espetacular” da Record é a entrevista de Roberto Cabrini com a cantora Simony, contando todo o seu drama a partir do instante em que começou a lutar contra um câncer. E que a cura observada já é mais de 50%.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!