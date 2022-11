Canadá perde para a Croácia e dá adeus à Copa

Atual vice-campeã, a Croácia, enfim, desencantou na Copa do Mundo do Catar. Neste domingo (27), a seleção do Leste Europeu goleou o Canadá por 4 a 1, de virada, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, pelo Grupo F.

O triunfo levou os croatas aos mesmos quatro pontos de Marrocos, com quem empataram na estreia, por 0 a 0, ficando à frente dos africanos no saldo de gols (três a um), na liderança da chave. Os norte-americanos, zerados, vão à última partida sem chances de chegar às oitavas de final. Na primeira rodada, eles foram superados pela Bélgica, por 1 a 0.

Apesar do tropeço canadense, Alphonso Davies fez história. Filho de pais liberianos e nascido em um campo de refugiados em Gana, ele chegou ao Canadá aos cinco anos. Coube ao lateral do Bayern de Munique (Alemanha), de 22 anos, fazer o primeiro gol da seleção em uma Copa do Mundo masculina.

Os jogos da última rodada do Grupo F estão marcados para quinta-feira (1º), às 12h (horário de Brasília). A Croácia terá um confronto direto pela classificação com a Bélgica, no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan. O Canadá medirá forças com Marrocos no Estádio Al Thumama, em Doha.

Foto: Divulgação/FIFA