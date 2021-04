Campos: Mais dois postos de vacinação contra a Covid

Dois novos postos de vacinação estão em funcionamento desde terça-feira (13), na cidade de Campos. Com isso, o município passou a ter 28 postos de imunização contra a Covid-19. Os novos locais são o drive do Instituto Federal Fluminense (IFF/Centro) e a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), em Lagoa de Cima.

A vacinação também passou a ter um novo calendário, que começou na terça-feira, e prossegue nessa quarta (14) e quinta-feira. Dentro do novo cronograma, as mulheres serão vacinadas no horário da manhã e os homens à tarde, dentro da idade estabelecida para a primeira dose.

No Instituto Federal Fluminense (IFF/Centro), a vacinação tem distribuição de senhas, o mês mo ocorrendo na UBSF. Os idosos que vão tomar a 1ª dose devem apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Já para a 2ª dose, devem apresentar o comprovante de vacinação da 1ª dose e documento com foto, assim como também os profissionais da saúde. Calendário: Quarta-feira (14) – 66 anos – Mulher 9 às 12h – Homem 12 às 15h; Quinta-feira (15) – 65 anos – Mulher 9 ás 12h – Homem 12 às 15h.

O município de Campos informou que na última segunda-feira (12), 721 novos casos confirmados da Covid-19 foram registrados na cidade. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo município, foram 26 mortes, sendo 12 na segunda-feira e 14 no domingo (11).

Desde o início da pandemia, o município teve 25.694 casos confirmados de Covid-19. O município está na Fase Vermelha, ou seja, nível 5 do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais.

A orientação da Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde é que a população deve seguir as recomendações de distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações, manter os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%.