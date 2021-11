Campo de São Bento volta a ter feira de adoção de animais a partir deste domingo

Após um período de suspensão por conta da pandemia, a tradicional feira presencial de adoção de animais domésticos, promovida pela Coordenadoria Especial dos Direitos dos Animais (Ceda) da Prefeitura de Niterói, volta a ser realizada no Campo de São Bento, em Icaraí, neste domingo (21), das 10h às 14h.

Cerca de 30 animais, entre cães e gatos, estarão disponíveis para serem adotados aguardando um novo lar . Os interessados devem ser maiores de 18 anos, apresentar original e cópia da identidade e comprovante de residência.

Além dos documentos, quem quiser adotar um bichinho deve responder a um questionário, que será avaliado no momento da entrevista com o protetor do animal. Quem quiser levar um gatinho para casa, deve levar uma caixa de transporte.

Quem for à feira de adoção também poderá doar tampinhas plásticas de garrafas. O material será entregue à ONG Rio Eco Pets, que reverte em castrações gratuitas de animais que vivem em abrigos.

Este ano, 16 animais foram adotados nas campanhas virtuais feitas pela Ceda, em formato de lives nas redes sociais da prefeitura. Nos últimos três anos, 2 mil animais foram resgatados e encontraram novas famílias graças aos esforços do município e dos protetores de animais.