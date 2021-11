Campo de São Bento: Parque segue sem data para reabrir

Ainda não há previsão de data para a reabertura do parque de diversões do Campo de São Bento, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Os proprietários do estabelecimento aguardam uma vistoria – e posterior liberação – do Corpo de Bombeiros. Enquanto isso não acontece, as crianças estão saudosas para usar os brinquedos e os sócios tiveram que fazer acordo com os funcionários para manter o pagamento dos trabalhadores em dia. Desde o dia 19 de setembro o parque está interditado após um incidente no brinquedo “Carrossel dos Elefantes”.

Uma das proprietárias do parque, Terezinha Alves, explica que a Prefeitura de Niterói já liberou o laudo da vistoria e está tudo certo para a reabertura.

“Pela Prefeitura está tudo certo. Agora estamos aguardando a vistoria do Corpo de Bombeiros. Eles ficaram de fazer essa inspeção mas ainda não fizeram e nem marcaram o dia. Depois disso vamos ter que fazer o conserto do elefantinho que está solto do carrossel. É incrível. Para mim esse lugar é mágico e os brinquedos têm vida”, declarou.



Atualmente dez funcionários trabalham no parque e a sócia teve que fazer um acordo com eles para evitar demissões. Ela explicou que eles estão trabalhando em esquema de rodízio e sem horas extras, para diminuir os pagamentos.

“Estamos conseguindo honrar os pagamentos mas precisamos da receita do parque em funcionamento para tudo voltar ao normal. Os funcionários trabalham em meio período e também não são todos os dias da semana”, explicou Terezinha.

A psicóloga Cecília Arruda, 36 anos, é mãe dos pequenos Matheus e Helena, de 4 e 1 ano e 9 meses respectivamente, e sente muita falta do espaço para as crianças brincarem.

“Eu moro no bairro e as crianças sempre amaram ir no parquinho. É algo diferente e eles sempre gostaram de ir, inclusive no elefantinho. Eu fico triste dele estar fechado tanto tempo e nós estamos aguardando ansiosos a reabertura”, conta.



A dona de casa Silvia Costa, de 49 anos, também está acostumada a levar a neta para o parquinho.

“Eu fico com minha neta três vezes por semana e sempre vou no parque para queimar a energia dela. Ficar em casa trancada com uma criança não é tarefa fácil. Assim a criança brinca, sua, corre e até sai um pouco do vídeo-game e da televisão. Acho que o parquinho fechado acaba muito com a vida e a alegria do Campo de São Bento”, exemplificou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a Seção de Serviços Técnicos do quartel de Niterói (3°GBM) vistoriou o local ontem. No entanto, segundo a corporação, o parquinho não tem Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação e, por isso, segue interditado. Os responsáveis legais foram notificados para que se regularizem junto à corporação.



“É importante reforçar que estar em conformidade com as medidas de segurança contra incêndio e pânico é uma responsabilidade de todos. Os administradores devem cumprir as normas do CoSCIP e as legislações complementares”, conclui a nota.

Já a Defesa Civil confirmou que vistoriou o local e desinterditou parte dos brinquedos do local. Charrete, carrinho e bate-bate passaram por reparos e atenderam as recomendações dadas no parecer anterior do órgão. O brinquedo onde foi registrado um incidente em setembro permanece sub judice.

INVESTIGAÇÃO – De acordo com a 77ª DP (Icaraí), a perícia concluiu que se tratou de um caso de lesão corporal culposa. Com isso, o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), que dará sequência à apuração. A distrital não fez indiciamentos.

Raquel Morais