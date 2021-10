Campo de São Bento: Parque permanece interditado

Quase um mês após o incidente que deixou uma mulher idosa e uma criança feridas, o parque de diversões do Campo de São Bento, em Icaraí, Região Sul de Niterói, permanece interditado. Na manhã de quinta-feira (14), uma empresa contratada pelos administradores do estabelecimento realizou trabalho de manutenção nos brinquedos, na expectativa de conseguir a reabertura.

O incidente, ocorrido em 19 de setembro deste ano, foi registrado e está sendo investigado pela 77ª DP (Icaraí), para apurar eventuais responsabilidades. Até o momento, não houve indiciamentos. Depoimentos da vítima, funcionários e administradores do parque foram coletados. Também foi realizado trabalho de perícia, cujo resultado ainda não foi divulgado.

Quase um mês após incidente, parque segue interditado

A reportagem de A TRIBUNA conversou com os técnicos responsáveis pela manutenção. De acordo com eles, está sendo realizada instalação de uma manta impermeabilizante de alumínio, para impedir infiltrações, além das trocas de rolamentos e reforço nas estruturas dos brinquedos. Estima-se que, apenas em materiais e peças, o custo do trabalho tenha se aproximado de R$ 10 mil.

Segundo pessoas ligadas à administração do parque, a expectativa é que em até 15 dias o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil façam uma nova avaliação para decidir se o local está apto para reabrir. Além disso, eles afirmam que precisaram elaborar um mapa de segurança para casos de incêndio. As pessoas, ouvidas pela reportagem, também criticaram a lentidão dos procedimentos.

“Em termos de segurança, o parque está bom. A gente gostaria que essa tramitação fosse mais rápida. O elefante [brinquedo onde aconteceu o incidente] não tem danos estruturais”, disse uma das pessoas ligadas à administração do estabelecimento.

Brinquedos recebem manutenção para serem reavaliados

A A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói informou que, durante vistoria, foram observadas “anomalias na estrutura metálica” do brinquedo onde ocorreu um incidente no dia 19 de setembro. Visando a segurança dos usuários, foi sinalizada a necessidade de manutenção no que tange à mecânica, elétrica e a própria estrutura dos brinquedos. Após a conclusão dos reparos, os responsáveis pelos equipamentos devem acionar a Defesa Civil para nova vistoria.

Recordando

Um grave acidente ocorreu num dos brinquedos do parque de diversões situado no Campo de São Bento, em Icaraí, zona Sul de Niterói, na tarde de 19 de setembro. De acordo com relato de populares, uma cabine do “carrossel dos elefantes” teria se desprendido do eixo principal do brinquedo e colidido com a grade de segurança do equipamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima adulta, Jovelina da Silva, de 62 anos, foi socorrida e precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade, recebendo alta no dia seguinte. A criança não precisou ser encaminhada ao hospital.

Nas redes sociais, pessoas que trabalham ou residem há anos no Campo de São Bento saíram em defesa do parque alegando jamais terem presenciado ou serem informadas sobre qualquer acidente ocorrido nos brinquedos.

Vítor d’Avila