Campo de São Bento comemora 112 anos com tour virtual

Em tempos de pandemia, o Parque Prefeito Ferraz, conhecido como Campo de São Bento, vai comemorar seus 112 anos de uma forma adaptada. Um tour virtual vai mostrar o projeto de revitalização que o espaço está recebendo, como novo paisagismo, sala de sementes e ParCão. O público poderá acessar os vídeos nos sites da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos e da Prefeitura.

O público vai ter acesso a fotos em 360 graus, escaneamento em três dimensões, etiquetas autoexplicativas explorando parte da história do local, a flora, a revitalização paisagística, a biblioteca, o parquinho entre outros espaços. A previsão é que o passeio virtual pelo parque esteja disponível a partir de 22 de novembro, dia do aniversário da cidade.



O objetivo desta tecnologia é levar as pessoas a conhecerem e explorarem de forma interativa e inovadora o ambiente em todos os ângulos, sem que seja necessário estar fisicamente no local.

O projeto de revitalização do local começou em junho e, de acordo com a prefeitura, será concluído ainda em novembro. Cerca de 50 canteiros estão recebendo novo paisagismo que foi desenvolvido de acordo com as normas determinadas pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC), já que o Campo de São Bento é um bem tombado municipal.



O parquinho para as crianças de até cinco anos ganhou piso de borracha com excelente absorção de impacto e antiderrapante. Outra novidade é uma sala de sementes coletadas no parque, que será aberta à visitação.



Em dezembro, será aberto o ParCão, que ocupará um espaço de mais de 100 metros quadrados. O espaço voltado para os pets será instalado no entorno do bambuzal, num dos recuos próximos ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. O Campo também ganhou novo banheiro com fraldário, banheiro família/acessibilidade, masculino e feminino.