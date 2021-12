Campeonato de surf em Saquarema

Vai ser no fim de semana, sábado (11) e domingo (12). Em Itaúna, Saquarema, vai rolar a quarta e última etapa do Circuito Estadual Nova Geração, das categorias de base. O Admin Surf Grommets é das categorias masculino e feminino sub-18, sub-16, sub-14 e sub-12.

As inscrições estão abertas até esta quinta-feira (9) e custam 100 reais, com desconto para quem participar de mais de uma categoria. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp (22) 98818-0482. As vagas são limitadas e os vencedores levam pra casa pranchas e kits.

Durante o evento, a Associação de Surf de Saquarema (ASS), terá uma área para receber doações de alimentos não perecíveis, que serão entregues a entidades de assistência social do município.