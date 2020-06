Campeonato Carioca volta neste domingo

O STJD bateu o martelo e decidiu que o campeonato carioca de futebol retornará no próximo domingo, dia 28, com o complemento da quarta rodada. Assim, Botafogo e Fluminense que eram contra o reinício do torneio, terão que entrar em campo. O Alvinegro já informou que não vai recorrer e entrará em campo contra a Cabofriense, no próximo domingo, às 11h, com protesto nas camisas contra o racismo com a mensagem “Vidas Negras Importas” estampada na camisa e um agradecimento aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus .

FLUMINENSE

Já o tricolor das laranjeiras, apesar de ter pleiteado o retorno do campeonato apenas no mês de julho, comemorou o fato de ter um período de 10 dias de preparação para entrar em campo, considerado o mínimo para a parte física. O clube confirmou que irá jogar, mas sob protesto. Seus dirigentes consideram falta de sensibilidade a decisão de voltar ao futebol diante do quadro ainda crítico da pandemia no Rio de Janeiro. O jogo do Fluminense está marcado para o estádio do Maracanã, mas há informações de que o clube irá solicitar a mudança da partida para o Engenhão. O clube não quer mandar seus jogos ao lado do hospital de campanha implantado nas dependências do complexo esportivo do Maracanã.

Veja abaixo, como ficou a a tabela da 4ª rodada, até agora:

Botafogo x Cabofriense

Local: Estádio Nilton Santos

Horário: 11h

Madureira x Resende

Local: Conselheiro Galvão

Horário: 15h15min

Vasco x Macaé

Local: São Januário

Horário: 16h



Fluminense x Volta Redonda

Local: Maracanã

Horário: 19h



A quinta rodada do campeonato foi confirmada para o dia 1º de julho, quarta-feira.