Campanhas esquentam nas ruas de São Gonçalo

Os candidatos que concorrem à prefeitura de São Gonçalo continuam nas ruas ouvindo seus eleitores nessa reta final de campanha. Faltando quatro dias para eleição, Capitão Nelson (Avante), Dejorge Patrício (Republicano), José Luiz Nanci (Solidariedade) e Dayse Oliveira (PSTU), estiveram cumprindo agenda pelo município ouvindo as maiores necessidades da população.

Capitão Nelson, do Avante, passou a manhã fazendo gravações para sua campanha eleitoral. Durante a tarde, fez corpo a corpo no bairro do Pacheco e falou de suas propostas. Entre elas, sobre iniciativas para implementar na Saúde e na segurança da cidade.

“Vamos trabalhar pela segurança da população goncalenses, retirando as barricadas e expandido o Segurança Presente, além de informatizar os postos de atendimentos no município”, disse Capitão Nelson.

Na sequência, ele se reuniu com moradores nos bairros do Coelho, Mútua e Paraíso, apresentando suas propostas aos presentes.

A candidata Dayse Oliveira reuniu-se com Associação LGBT de São Gonçalo, onde assumiu compromisso com a luta contra LGBTfobia na cidade.

“Para nós, é central o combate a toda forma de opressão, como a LGBTfobia, machismo e racismo. Essas ideologias dividem a classe trabalhadora e favorecem a manutenção desse sistema de exploração. É preciso combater as opressões para unir a classe e no combate ao capitalismo.”, afirmou a candidata.

O candidato à reeleição de São Gonçalo, José Luiz Nanci, intensificou as caminhadas e reuniões com lideranças politicas. Ele apresentou suas propostas para um segundo governo aos amigos das regiões do Colubandê, Porto da Pedra, Zé Garoto, Lindo Parque, Barro Vermelho e Alcântara.

“Peço que leiam a nossa revista de prestação de contas e veja o quanto foi feito por nossa cidade. Tudo que está nela não é promessa. São ações concretas, já realizadas, que estão em funcionamento”, explicava Nanci.

Dejorge Patrício, passou toda a manhã em reunião com sua coordenação de campanha e lideranças politicas, comunitárias e religiosas. Enquanto isso militantes do partido fizeram carreata pela cidade. À noite Dejorge teve encontro domiciliares nas regiões de Tribobó, Mutondo, Raul Veiga, Neves e Santa Catarina.

“Vamos continuar avançando com as nossas caminhadas e reuniões, apresentando as nossas propostas, sem Fake News. Queremos ser prefeito para melhorar a qualidade de vida da nossa população, colocar em prática projetos que façam a nossa cidade crescer, gerar empregos, e garanta um futuro melhor para todos”.