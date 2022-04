Campanha SOS Chuvas está sendo realizada em Niterói

Alimentos, itens de higiene e limpeza e água mineral para os municípios que estão sofrendo com as fortes chuvas estão sendo arrecadados pela Prefeitura de Niterói. A Campanha SOS Chuvas já ajudou Petrópolis e agora recebe mantimentos para outras cidades que pediram auxílio. É possível fazer doações nos postos de coleta localizados no Centro (Caminho Niemeyer), Icaraí (Clube Central) e Região Oceânica (Multicenter Itaipu), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Desde o início do ano, as chamadas chuvas de verão vêm assolando várias regiões do Estado. Petrópolis foi uma das cidades mais atingidas e a população de Niterói se organizou para enviar donativos para a cidade. Nas últimas semanas, as cidades de Maricá, Queimados e Nova Iguaçu também solicitaram auxílio do município, além de Angra dos Reis que também entrou na lista dos municípios que serão ajudados pela Campanha.

A população pode doar água mineral, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e limpeza, além de ração animal. As Secretarias de Assistência Social e Economia Solidária e a de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói estão em contato com os responsáveis por municípios do Rio para organizar as entregas das doações de acordo com as necessidades apontadas por cada um.

Niterói Solidária completa 1 ano



Lançada em 7 de abril de 2021, a Campanha Niterói Solidária tinha o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. Com o tempo, a campanha tomou novos rumos e vem auxiliando também outros municípios do Rio de Janeiro que foram gravemente afetados pelas chuvas. Em um ano, foram arrecadadas aproximadamente 75 toneladas de mantimentos.

A primeira dama do município, Christa Grael, é coordenadora voluntária da campanha e reforça a solidariedade da população que, há um ano, ajuda muitas pessoas.

“Completamos um ano de Niterói Solidária, que coordeno voluntariamente, e o sentimento é de gratidão por todos que embarcaram nessa causa com a gente. Esta campanha sintetiza o espírito solidário e consciente dos niteroienses, que estão sempre abertos a ajudar e abraçar o próximo. Levamos mais de 75 toneladas de donativos para a mesa das famílias niteroienses, além de apoiar outras cidades que vêm sofrendo com tragédias causadas pelas chuvas. Agradeço de todo coração por cada doação que tem nos permitido ajudar tantas e tantas pessoas. Também sou muito grata por cada voluntário que vem somando forças nesse trabalho. A campanha continua para fazer essa corrente do bem chegar cada vez mais longe!”, disse primeira-dama do município, Christa Grael, que é coordenadora voluntária da campanha

Durante os últimos 12 meses, muitos alimentos e produtos de higiene foram entregues em diversas regiões da cidade por intermédio das instituições cadastradas por chamamento público. A campanha tem caráter permanente.

Postos de coleta:

Campanha para os municípios atingidos pelas chuvas: Caminho Niemeyer (Centro), Clube Central (Icaraí) e Shopping Itaipu Multicenter (Região Oceânica), de segunda a sexta, das 10h às 16h.

Equipamentos Culturais:

Museu de Arte Contemporânea de Niterói – Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem.

Theatro Municipal de Niterói – Rua Quinze de Novembro, 35 – Centro.

Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) – Av. Visconde do Rio Branco, 880 – São Domingos.

Teatro Popular Oscar Niemeyer – R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro (atrás do Terminal Rodoviário).