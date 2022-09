Campanha para o governo do RJ foi menos violenta, diz cientista político

Uma eleição menos violenta que a presidencial. É dessa forma que o cientista político Guilherme Carvalhido analisou a corrida para o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ainda assim, o especialista pontuou que os candidatos fluminenses buscaram se alinhar a postulantes ao Palácio do Planalto.

“No Rio de Janeiro, mais precisamente na Região Metropolitana, não houve um elemento que se destacasse como algo mais violento. A campanha para o Governo do Estado está muito atrelada, do ponto de vista ideológico, à campanha presidencial, esta sim mais intensa. A população está prestando mais atenção na eleição presidencial do que na regional”, analisou.

Ainda falando sobre a associação dos candidatos fluminenses aos postulantes à Presidência da República, Carvalhido apontou uma situação curiosa. No Rio de Janeiro, o favorito, de acordo com as pesquisas de intenção de voto, é Claudio Castro (PL), ligado a Jair Bolsonaro (PL), enquanto o candidato do líder na corrida presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marcelo Freixo (PSB), figura na segunda posição.

“Todos os principais candidatos, que provavelmente vão ao segundo turno, ligam suas imagens a candidatos ao pleito nacional. Marcelo Freixo a Lula e Cláudio Castro ao Bolsonaro. Essa vinculação está muito clara. Ela está atrelada a essa cristalização que ocorreu no quadro nacional, com a diferença que Cláudio Castro está obtendo a vantagem”, prosseguiu.

O cientista político apontou que um dos fatores para a campanha estadual ter sido “menos violenta” foi a necessidade de Claudio Castro em se apresentar ao público. Além disso, este “desconhecimento”, segundo o especialista, pode ter beneficiado o candidato do PL, já que isto teria feito com que sua rejeição fosse menor.

“O governador Claudio Castro é pouco conhecido da população, então ele precisou apresentar propostas para se apresentar conhecido. Freixo, como está atrás, mantém um processo de ataque mais forte e tirar de Castro a boa avaliação. As pesquisas de intenção de voto mostram que a rejeição a Claudio Castro está muito baixa, e isso é raro, enquanto Freixo e Neves buscam espaço”, completou.