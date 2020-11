Campanha Papai Noel dos Correios 2020 será digital

A tradicional Campanha Papai Noel dos Correios desse ano será realizada de forma diferente. Por causa da pandemia tudo acontecerá de forma online, desde a entrega das cartinhas para a estatal até a escolha das pessoas. A campanha digital começa na tarde dessa quarta-feira (18) e todo o cadastro deve ser feito no Blog do Papai Noel dos Correios. Após toda a confirmação os padrinhos vão receber data e horário para entregar os presentes, que devem ser embrulhados, como acontece todos os anos.

De acordo com nota dos Correios podem participar da campanha crianças de até 10 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. As cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao Blog da campanha. É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação serão disponibilizadas para adoção no Blog da campanha. A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por alunos da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

HISTÓRIA DA CAMPANHA

A Campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados, que, durante a rotina de trabalho, recebiam cartas escritas por crianças, destinadas ao Papai Noel. De acordo com nota dos Correios os funcionários resolveram adotar eles mesmos as cartinhas e enviar os presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando proporção e acabou se transformando num projeto corporativo dos Correios há 30 anos. Ao longo dessas três décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emocionantes de solidariedade. Essa corrente do bem une esforços de empresa, empregados e voluntários da sociedade para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.