Campanha de vacinação contra a Febre Aftosa é ampliada no Rio

Agendada para término no próximo dia 30, a segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa foi prorrogada até dia 15 de dezembro. Bois e búfalos devem ser vacinados e os pecuaristas devem procurar as lojas autorizadas para pegar as doses das vacinas e imunizar os rebanhos.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento informou que a vacinação é obrigatória. O produtor que não vacinar e declarar a vacinação do seu rebanho pode ser multado e ter a propriedade interditada. Nesta etapa, devem ser vacinados todos os bovinos e bubalinos com até dois anos de idade.

Os pecuaristas que não tiverem com animais nessa idade devem, mesmo assim, declarar os animais junto à Defesa Agropecuária. E para quem tiver animais para receber a dose, depois de cinco dias, basta enviar ou entregar a declaração de vacinação aos Núcleos de Defesa Agropecuária.

Segundo a pasta a ação tem como objetivo imunizar mais de 800 mil cabeças de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Na primeira fase da campanha, foram vacinados mais de 2,3 milhões de animais, atingindo o índice de quase 92% da taxa de imunização no estado do Rio de Janeiro, recorde dos últimos 5 anos. “Com os bons resultados da primeira etapa de vacinação esperamos que neste segundo período e com a ampliação do prazo, todos os pecuaristas fiquem atentos a data e não deixem de vacinar o seu rebanho. É o momento de responsabilidade e preocupação com a própria saúde e com a sanidade dos animais”, ressaltou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.