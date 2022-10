Vacinação antirrábica sábado em Niterói

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói continuará com a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal.

Nesse sábado (8), a Região Norte imunizará cachorros e gatos em 22 pontos, das 8h às 17h. No primeiro sábado foram vacinados 7.181 animais da Região das Praias da Baía.

Os próximos locais a receberem a campanha serão a Região Oceânica (15) e Pendotiba (22).

Durante os quatro sábados de campanha, o posto drive-thru ocorrerá no Teatro Popular (Caminho Niemeyer, atrás do terminal João Goulart), no mesmo horário dos postos de vacinação. No total, serão 79 postos fixos, além do drive-thru, espalhados pelo município.

A campanha foi dividida em quatro etapas, onde cada uma contemplará uma região diferente da cidade, contando com aproximadamente 100 profissionais.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, a vacinação é de extrema segurança e indolor ao animal.

“Não deixem de levar seus cães e gatos, a partir dos três meses de idade, para receber a imunização. A vacina é segura e não tem contraindicações”, concluiu.

O chefe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), veterinário Fábio Boas, informa sobre a importância da vacinação e ressalta sobre a condução dos animais.

“A vacinação dos cães e gatos é fundamental. Os cães devem ser conduzidos por coleiras e, em casos de animais de grande porte, com focinheiras. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte, como medida de segurança, evitando que fujam”, afirma o veterinário.

A pessoa que levar o animal deverá fazer a contenção e ter autoridade sobre ele. O vacinador se responsabilizará apenas pela aplicação da dose.