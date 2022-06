Campanha de repescagem para vacinação contra Covid

Aqueles que não estão com a vacinação contra a Covid-19, terão a oportunidade de receber a imunização em Rio das Ostras. A ação de repescagem das quatro doses vão estar disponíveis a partir desta segunda-feira (20) até sexta-feira (24).

É importante destacar que, trabalhadores da saúde com comprovação, com 18 anos ou mais e pessoas com 50 anos ou mais, vacinadas com as três doses e com o intervalo de quatro meses, podem procurar o Polo de Vacinação do Iate Clube, no Centro, de 8h às 16h, para receber a 4ª dose.

É preciso estar atento aos intervalos recomendados para receber a segunda dose (maiores de 12 anos). Confira: vacinados com Pfizer – 21 dias após a primeira dose; vacinados com Astrazeneca – oito semanas após a primeira dose; vacinados com Coronavac – 28 dias após a primeira dose; vacinados com Janssen – dois meses após a Dose Única.

A imunização de crianças entre 5 a 11 anos deve obedecer aos seguintes intervalos: vacinadas com Pfizer Infantil – oito semanas após a primeira dose; vacinadas com Coronavac – 28 dias após a primeira dose.

Para receber a terceira dose, os intervalos são os seguintes: população vacinada com Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer: quatro meses após a segunda dose; Imunossuprimidos: oito semanas após a segunda dose; gestantes e puérperas: quatro meses após a segunda dose.

Devem receber a quarta dose, pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com imunossupressão, maiores de 12 anos, que receberam a 3ª dose há mais de quatro meses.

Aqueles atendidos pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) serão vacinados no próprio SAE e os demais devem se dirigir ao polo de vacinação.

A Prefeitura de Rio das Ostras, informa que as pessoas que já contraíram a Covid-19 devem ser vacinadas, já que a duração da proteção natural gerada pela doença é desconhecida. No caso de quadro positivo para Covid, a vacina só deve ser aplicada após o completo restabelecimento da Saúde e, no mínimo, quatro semanas após o início dos sintomas.

Confira o cronograma semanal na tabela abaixo:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Polo Iate Clube

Repescagem de 1ª e 2ª doses para crianças de 5 a 11 anos

Repescagem de 1ª, 2ª e 3ª doses para pessoas a partir de 12 anos;

Repescagem de 4ª dose para pessoas a partir de 50 anos

Para a criança receber a vacina será necessário apresentar os seguintes documentos: Certidão de Nascimento ou identidade; CPF ou Cartão do SUS; Comprovante de residência e Caderneta de vacinação da criança, considerando a necessidade de avaliação técnica sobre o intervalo recomendado entre a vacina Covid-19 e as demais vacinas do Calendário Nacional de Imunização (15 dias). No caso dos profissionais da saúde, é necessário apresentar Carteira e/ou declaração do empregador.

Foto: Imunização vai acontecer do dia 20 ao dia 24 de junho – Celso Avila/Divulgação