Campanha de doação de sangue dá desconto no Uber

A campanha “Somos todos do mesmo sangue” foi lançada pelo Hemorio de todo país em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro.

Cada hemocentro vai desenvolver ações locais com os doadores para incentivar a participação. No Rio de Janeiro, o Hemorio chegou uma parceria com a Uber, fornecendo R$ 20 de desconto em corridas de ida e volta para casa àqueles que comparecerem ao instituto. A roda gigante Rio Star, maior da América Latina, também será iluminada e os primeiros doadores receberão ingressos para a visitarem. Além disso, o jogador Diego Ribas será o embaixador da campanha no Estado do Rio.

“Me senti muito honrado em ser convidado a fazer parte dessa campanha incrível. Doar sangue é algo que precisa ser reforçado todos os dias e estamos aqui para lembrar disso durante essa data tão importante”, conta o meia do Flamengo.

No período da pandemia houve uma queda de até 50% no número de doadores. A ação tem objetivo de incentivar o gesto. O Cristo Redentor ficará iluminado na cor vermelha nos dias 23, 24 e 25 de novembro, sempre das 19h às 20h.

“O objetivo dessa iluminação especial é reconhecer a importância daqueles que já são doadores de sangue, por seu gesto de generosidade, e incentivar aqueles que ainda não se tornaram doadores a darem esse passo, para que haja o constante abastecimento dos bancos de sangue. Doar sangue é doar vida”, destaca o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar.

As doações periódicas são essenciais para manter os estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos e são usadas em tratamentos contra o câncer, por exemplo.

‘Ver os hemocentros unidos em celebração a um dia tão especial tem um significado muito importante. Só é possível garantir a continuidade das coletas de sangue durante a pandemia com uma grande corrente de solidariedade. Só é possível salvar vidas juntos. Por isso, faça sua parte e venha ao Hemorio. Todas as regras para doação podem ser vistas em nossas redes sociais ou pelo telefone 0800-282-0708’, explica o diretor-geral do Hemorio, Luiz Amorim.

Desconto no Uber e outras ações

Iluminação progressiva do Cristo Redentor na cor vermelha, representando uma grande bolsa de sangue sendo preenchida

Datas: 23, 24 e 25 de novembro

Horário: A partir das 19h

Iluminação da Roda Gigante Rio Star

Data: 25 de novembro

Horário: A partir das 20h

Descontos nas corridas de Uber para doação de sangue

Código: UBERHEMORIONOV

Datas: 23 até 28 de novembro