Campanha de ajuda para trabalhadores dos barracões das escolas de samba termina domingo (18)

Lançada no mês de agosto, a campanha “Barracão Solidário”, criada para arrecadar doações para socorrer trabalhadores dos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro, será encerrada no próximo domingo, 18.

O evento terá formato de live, a partir das 12h, com imagens geradas do Complexo Lagoon, na Lagoa, bairro da Zona Sul carioca, com participação de diversos carnavalescos, entre eles, os jovens Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon, da Viradouro, e Gabriel Haddad e Leonardo Bora, da Grande Rio, duplas campeãs e vice do último Carnaval. Nomes consagrados, como Renato e Márcia Lage (Portela) e Leandro Vieira (Mangueira) são alguns dos outros nomes confirmados.

Idealizador do projeto “Barracão Solidário”, Wagner Gonçalves, que assinará o próximo desfile da Estácio de Sá com Mauro Leite, ressalta que na primeira fase da campanha, foi possível ajudar 350 famílias de trabalhadores que estão sem renda por conta da pandemia e da consequente interrupção da produção nos barracões, onde são confeccionadas fantasias e construídas alegorias.

“Tivemos que suspender o cadastro porque a arrecadação foi suficiente para atender somente 350 famílias. Com a live de encerramento deste domingo vamos tentar distribuir essa mesma quantidade de cestas básicas e, quem sabe, até ampliar o número de trabalhadores beneficiados, aceitando novos cadastros. Vai depender da quantia que conseguirmos. Continuamos aceitando doações, de qualquer valor”, afirma o artista.

Os artistas, de forma remota, vão conversar com o comentarista Milton Cunha, que dividirá a apresentação da transmissão com a também consagrada porta- bandeira Selminha Sorriso, da Beija-Flor de Nilópolis. Na pauta do bate-papo, os artistas vão falar sobre a expectativa para o próximo Carnaval, ainda sem data definida, e como tem sido o processo criativo deles durante a pandemia.

Renato Lage, carnavalesco que há mais de quatro décadas assina desfiles memoráveis na Avenida, cedeu uma de suas criações, o desenho emoldurado de uma das alegorias do desfile do Salgueiro de 2003, quando a vermelho e branco comemorou 50 anos de fundação. Rosa Magalhães, outro ícone do Carnaval, doou o desenho de um dos figurinos do desfile da Estácio de 2020. As obras serão leiloadas durante a live.

A parte musical também será destaque, com participação especial da cantora e compositora Teresa Cristina, que, de casa, vai fazer um repertório exclusivo de sambas-enredo. Outros clássicos que embalaram público e componentes das escolas de samba na história dos desfiles, também farão parte do show, nas vozes dos intérpretes Gilsinho (Portela), Marquinho Art’ Samba (Mangueira), Wantuir (Unidos da Tijuca), Emerson Dias (Salgueiro), e Serginho do Porto (Estácio), acompanhados pelo grupo Iluaie.

A live será transmitida pela página https://www.facebook.com/barracaosolidario.