Campanha de adoção de animais acontece neste domingo em shopping de Maricá

Quem quiser adotar cães e gatos deve comparece das 13 às 17 horas no Boulevard

A Coordenadoria de Proteção Animal de Maricá realiza, neste domingo (20), a campanha de adoção de animais no Shopping Boulevard Maricá. Nesta ação, trinta animais, entre cães e gatos filhotes e adultos, estarão disponíveis para a adoção. A campanha acontecerá de 13 às 17 horas no local, que fica localizado na Avenida Roberto Silveira, 93, no Centro

Quem deseja adota deve levar ao local da adoção cópias da identidade, CPF e comprovante de residência do município. Além disso, apenas será permitida a adoção por pessoas maiores de 18 anos e é obrigatória a utilização de máscara de proteção no local, respeitando todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.

De acordo com o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, a campanha é mais uma iniciativa para diminuir a quantidade de cães e gatos em situação de rua na cidade, além de ser uma forma de enaltecer o trabalho de resgate feito pelas protetoras de animais do município.

“As campanhas de adoção de cães e gatos têm grande importância para a cidade e para a causa animal, uma vez que a quantidade de animais abandonados é crescente por conta da pandemia. Com essa ação damos oportunidade para os animais conseguirem um lar digno”, ressaltou.

As campanhas são realizadas continuamente pela Coordenadoria de Proteção Animal. Todos os animais que fazem parte das ações são disponibilizados pelas protetoras de animais cadastradas na coordenadoria e é exigido que os animais já estejam vacinados ou, em caso de filhotes, já estejam vermifugados.