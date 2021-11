Campanha da Enel oferece até 50% de desconto na negociação de dívidas

A ação ‘Quita Fácil’ lançada pela Enel Distribuição Rio oferece condições de negociação de dívidas para todos os clientes. A iniciativa tem como objetivo estimular a regularização daqueles que estão inadimplentes junto à empresa, além de facilitar essa negociação com descontos, redução de juros e diversas opções de parcelamento. A campanha que começou nesta semana, se estenderá até o dia 31 de dezembro. Os interessados deverão realizar a negociação em uma das lojas de atendimento da distribuidora.

“Muitas pessoas querem encerrar o ano com as suas contas em dia e o objetivo da Enel é que, por meio dessa ação, os clientes encontrem mais facilidades para negociar, já que a empresa estará oferecendo descontos expressivos de até 50%, além de isenção de juros e parcelamentos ainda mais longos”, afirma o diretor de Mercado da Enel Brasil, Luiz Flávio Xavier. “A empresa está trabalhando em ações para se aproximar cada vez mais dos seus clientes e entendemos que facilitar o pagamento, principalmente, de contas já atrasadas, será um diferencial neste final de ano”, ressalta.

As condições especiais de negociação estão disponíveis para todos os clientes da Enel, incluindo comércios, indústrias, residências e propriedades rurais. Aqueles clientes com débitos vencidos há mais de 180 dias poderão ter descontos de até 50% do valor total da dívida, com a possibilidade de ainda parcelar em seis vezes – uma entrada de 10% mais cinco parcelas. O desconto incide sobre o total da dívida do cliente com a empresa, incluindo juros, multa e atualização monetária e haverá cobrança de 1% de juros de financiamento.

Para aqueles clientes com débitos vencidos há menos de 180 dias, a Enel também facilitará a negociação com parcelamento em até 12 vezes – uma entrada de 10% mais 11 parcelas – e não haverá cobrança de juros. Confira todas as condições de negociação disponíveis no site da Enel.