Camisa da seleção é destaque no circuito mundial da moda

Muita gente não sabe, mas a seleção brasileira de futebol sempre fez o maior sucesso junto as grandes cabeças da moda em todo o mundo. Afinal, o Brasil ainda é conhecido como o país do Futebol.

Por aqui é comum a população aderir a essa tendência apenas em época de Copa do Mundo, mas a história nos mostra que a coisa é muito mais importante do que se imagina.

Segundo a designer e bacharel em moda, Acácia Pires de Mello “foi em 1958, na Copa da Suécia que a camisa da nossa seleção foi considerada “abençoada” e começou a ganhar muita popularidade, especialmente na Europa. Em 1970, um jornal britânico elegeu a nossa ´amarelinha` a mais bonita da Copa.”

A camisa da seleção mexe com o imaginário de milhares de profissionais em todo o planeta principalmente em anos de Copa.

No próximo dia 20, começa a competição no Catar e de acordo com Acácia “é um evento que gera, há meses, intensa movimentação entre os criadores e confecções, favorecendo novos campos de trabalho em diversos segmentos”.

Segundo a estilista, “os produtos não ficam restritos a peças de vestuário. Surgem acessórios como bolsas, tênis e até produtos de beleza, como sombras verdes e azuis. Nas coleções infantis, as cores nacionais fazem a festa. Nossas cores são quentes e solares e mais uma vez serão usadas não só aqui como no resto do mundo”.

A designer conclui: “Nosso verde amarelo sendo usado com patriotismo e orgulho!”

A ´amarelinha` foi criada por um gaúcho

Aldyr Schlee

Em 1953, o escritor e desenhista gaúcho Aldyr Garcia Schlee (1934-2018), criou o uniforme da seleção brasileira de futebol.

Schlee tinha 19 anos quando fez o desenho verde-amarelo da camiseta brasileira para um concurso promovido pelo jornal carioca Correio da Manhã para substituir o amaldiçoado e “pé frio” uniforme branco e azul usado pela Seleção de 1950, derrotada em pleno Maracanã.

Em 2014, ele contou ao jornal Zero Hora que “fui na agência da Varig em Pelotas buscar os jornais do dia, entre eles, o Correio da Manhã. Na terceira página, lá estava o meu desenho, com a manchete: esta será a nova camisa do Brasil. Fiquei louco. Nem sei como cheguei ao trabalho”.

A apresentação do novo uniforme se deu em 20 de janeiro de 1954, em grande festa no Maracanã. Já estreia oficial se deu no jogo entre Brasil e Chile, em Santiago, pelas eliminatórias da Copa da Suíça. Foi no dia 28 de fevereiro de 1954, quando o Brasil venceu por 2 a 0, com o primeiro gol da nova camisa marcado por Baltazar, o “cabecinha de ouro”.

Escritor consagrado no Rio Grande do Sul (12 livros), Schlee construi uma extensa e sólida biografia como ilustrador de imprensa e artista gráfico.

Em seu site, a CBF diz:

“A camisa amarela faz parte do imaginário do povo brasileiro e nós devemos isso a Aldyr Schlee”.