Caminhoneiros bloqueiam rodovias pelo país

Fotos e vídeo: reproduções internet

Diante do resultado das eleições, com a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT), alguns caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), realizam bloqueios em alguns pontos das rodovias federais, a pior situação é na BR-101, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária informou que neste momento há 10 quilômetros de engarrafamento sentido São Paulo e 15 sentido Rio de Janeiro.

O número de manifestantes começou a aumentar por volta das 7h da manhã, na Rodovia Presidente Dutra também na via que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Barra Mansa quilômetro 276 da BR 116, a pista permanece totalmente interditada, há cerca de 100 manifestantes no local, motoristas enfrentam problemas nos dois sentidos da pista, Já em Campos dos Goytacazes, Norte do estado, a pista foi liberada.

Em Angra dos Reis, no Km 486 da BR-101 desde às 09:40 da manhã ocorre interdição. A pista chegou a ser liberada rapidamente por volta das 10:00, mas foi novamente interditada.

Outros bloqueios estão em andamento: em Joinville, no km 24, em Palhoça, no km 216 e em Itajaí, no km 116. No sentido Porto Alegre, caminhoneiros também bloqueiam o km 5, em Garuva. Todos os municípios dentro do estado.

No estado de Goiás, há três paralisações. Dois trechos na BR-060, 101 Km, em Anápolis e BR-153, km703 km, em Itumbiara. Todos os locais são faixas completamente fechadas. Também bloqueada a BR-040 na cidade de Cristalina no entorno do Distrito Federal.

Vídeos estão sendo compartilhados em redes sociais, mostram caminhões obstruindo as vias e pessoas vestidas de verde e amarelo em manifestações.

*Em atualização