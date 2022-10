Caminhoneiro morre baleado na Avenida Brasil

Um caminhoneiro morreu após ser baleado, na manhã de hoje (26), na Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro. O profissional teria tentado fugir de um assalto, mas acabou sendo alvejado por criminosos.

A Polícia Militar informou que militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar ocorrência na pista sentido Centro da Avenida Brasil, altura do Complexo da Maré.

No local, uma carreta estava colidida na mureta divisória da via e uma equipe do Corpo de Bombeiros que também havia sido acionada constatou o óbito de uma pessoa. Não houve prisões relacionadas ao fato. Ocorrência a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital.