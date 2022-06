Caminhoneiro diz que o preço do diesel só não é maior que a saudade da família

Enquanto o governo Jair Bolsonaro (PL) e lideranças do Centrão no Congresso Nacional comandados por Arthur Lira (PP-AL) não decidem nada sobre o auxílio de R$ 400 prometidos para os quase 900 mil caminhoneiros cadastrados na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Valdemir Araújo, de 54 anos, dos quais 25 são em cima de uma boleia de caminhão, lamenta.

“Olha, realmente está muito difícil. O preço do diesel tem sangrado muito o bolso dos donos de transportadoras que fazem de tudo para não demitir funcionários. Estou há 18 dias na estrada fazendo carregamento e descarregamento nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A empresa em que trabalho tem evitado contratar e mantém com muita dificuldade o quadro de caminhoneiros”, contou.

O caminhoneiro não vê a hora de chegar em casa para abraçar a família (Foto: Divulgação)

Pelas três viagens, segundo o caminhoneiro, só de combustível foram cerca de R$ 10 mil para percorrer os quase 3.600 km: “Tenho que abastecer em cada cidade que faço o descarregamento. Para se ter uma ideia, para encher o tanque dessa carreta em que trabalho, a transportadora paga quase R$ 3.500 nos postos conveniados. É desumano”, reclamou Valdemir, ansioso para ir embora após descarregar uma carga de papéis na Rua João Figueiredo, no Centro de Niterói.

Funcionário há seis anos da transportadora que conta atualmente com 40 caminhoneiros, Valdemir diz que essa é a terceira vez que vem a Niterói e lamenta apenas que, além do diesel, pedágios, multas e perigos constantes que passa nas noites dormindo na cabine da ‘Casa de 22 Rodas’, não pode aproveitar a cidade.

A saudade da família, que mora em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, principalmente das duas netinhas, de 4 e 5 anos, e do neto de 11, é muito grande: “Eu amo a profissão, apesar de toda dificuldade vivido nela. Não tenho aproveitado muito a vida, já que quando chego em casa, fico apenas três dias com eles. Mas é preciso botar na mesa o arroz e feijão, né?”, justificou.

Há 18 dias na estrada, Valdemir espera um dia conhecer as belezas naturais de Niterói (Foto: Divulgação)

De acordo com as próprias contas, em dois anos, vai poder curtir a vida e aproveitar a família: “Eu votei no Bolsonaro, mas me arrependo amargamente, pois ele mexeu na aposentadoria com essas novas regras. Vou de Lula, pois acredito que com ele de volta, não vai haver tantos aumentos e o desemprego vai cair”, finalizou.

A ANTT mantém um cadastro ativo de 872.320 caminhoneiros autônomos e 536 cooperativas, segundo dados do mês de maio. A base é usada para monitorar a capacidade de carga e frete do transporte rodoviário, sobretudo depois da greve de 2018.

As medidas devem ser incluídas na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) no Senado. Elas foram idealizadas para tentar reduzir o preço dos combustíveis driblando as restrições impostas pela lei eleitoral, que impede a criação e a ampliação de programas sociais em ano de eleição.