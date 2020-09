Caminho Niemeyer vai virar circuito de Natal

Depois do anúncio sobre como será o esquema das festas de Réveillon, agora é a vez do Natal. As festas de fim de ano em Niterói serão diferentes para se adaptar ao novo normal, provocado pela pandemia do novo coronavírus. A cidade não contará com a tradicional festa de Réveillon com shows na praia de Icaraí. No lugar, haverá atividades virtuais. Na iluminação natalina, a celebração começará mais cedo , a partir do fim de outubro.

“Esta foi uma decisão conjunta do comitê científico e do gabinete de crise, já que até dezembro não teremos ainda a vacina para imunizar a população”, explicou o prefeito Rodrigo Neves. “Vamos antecipar em um mês a iluminação de Natal, com o objetivo de criar um clima positivo, e sobretudo, incentivando um ambiente de solidariedade e, também, impulsionando o comércio local. Agradeço a atitude cívica das pessoas de cumprir os protocolos de segurança, mas é fundamental que a gente continue perseverando, até que essa vacina chegue, com o uso de máscara, a higiene reforçada das mãos, o uso do álcool, a limpeza de nossas casas”.

O Caminho Niemeyer vai ganhar um “presépio, floresta encantada, túnel de luz e ursos cantores”, se transformando numa cidade do Natal, resgatando o espírito da data. A partir de 1º de dezembro, as famílias poderão passar de carro, num circuito de cerca de 1 km. A prefeitura também fornecerá carrinhos elétricos, além de uma projeção mapeada em cortina de água, onde o público poderá tirar fotos. Outra atração ficará em São Francisco, com uma árvore interativa, de 50 metros.