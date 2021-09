Caminho Niemeyer terá campanha pra doação de sangue

Uma campanha de doação de sangue e conscientização para doação de medulas vai acontecer amanhã (15), das 10h às 15h, no Caminho Niemeyer. O objetivo é promover a captação de sangue que irá para o banco de sangue do Hemorio, responsável pela coleta no local, e ajudar a aumentar os estoques em tempos de pandemia. Além disso, uma equipe estará ajudando na conscientização e dando informações, além de realizarem uma pré-coleta de dados para os interessados em ser doadores de medula. A campanha é uma parceria do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer e da Coordenadoria de Direitos das Mulheres (Codim).



Para doar, é necessário comparecer ao local portando documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho certificado de reservista ou carteira do conselho profissional), estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos podem doar com autorização do responsável legal e um documento de identidade original desse responsável), pesar no mínimo 50 Kg e não estar em jejum mas evitar apenas alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Mulheres não podem estar grávidas ou amamentando.