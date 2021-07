Caminho Niemeyer será reaberto ao público

Depois de um longo período fechado para o público devido a pandemia, o Caminho Niemeyer será reaberta nesta sábado (3). Com limitação de 500 pessoas, para que seja possível manter o distanciamento social, o espaço vai funcionar todos os sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h. Na entrada, um funcionário da Prefeitura vai controlar o número de frequentadores. Para entrar será necessário ter a temperatura corporal verificada e fazer uso de álcool em gel. Não será permitido o ingresso sem máscara. A reabertura é mais uma etapa do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal implementado pela Prefeitura de Niterói.

“Niterói não tem medido esforços para conter o avanço da Covid-19. Estamos trabalhando dentro de princípios científicos, orientados pelo Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. Nossos espaços públicos estão abrindo aos poucos e com toda segurança. Com o Caminho Niemeyer não poderia ser diferente. É um local arejado e uma das marcas de Niterói. O Caminho é um dos principais locais do mundo para aproveitar as obras arquitetônicas de Niemeyer, além de ser um espaço lindo. Aos poucos vamos inserindo mais atividades, mas só o fato desse belíssimo patrimônio da cidade poder receber o público já é um grande avanço”, observa Barbara Siqueira, presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer.

No local é possível caminhar, correr, andar de bicicleta, de skate ou patins, entre outras atividades. As atividades esportivas individuais estarão liberadas. O Teatro Popular Oscar Niemeyer também estará aberto ao público para visitação com horários determinados, o que é uma novidade. O mesmo acontecerá com o Memorial Roberto Silveira.

Durante a pandemia, o teatro foi usado para algumas atividades, com público limitado e entrada controlada, respeitando as normas sanitárias de distanciamento social. O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) também estará funcionando.