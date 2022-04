Caminho Niemeyer recebeu as Escolas do Grupo A de Niterói.

As escolas de samba do Grupo A de Niterói se apresentaram na passarela do Samba, no Caminho Niemeyer, na noite deste sábado (23). As agremiações puderam desfilar para um público de quase cinco mil pessoas.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que a nova Passarela no Caminho Niemeyer veio para ficar, tornando a festa mais bonita e atrativa. Paulo Bagueira, Vice- prefeito, disse que o avanço e a melhoria das escolas já merecia este novo local.

Para o presidente da Neltur, Paulo Novaes, o processo de melhoria da importância do nosso carnaval está dando certo. ” A vinda para o Caminho Niemeyer dá um um novo impacto e se transforma num grande apelo turístico”, destaca.

Desfilaram ontem, dia 23/4: Sabiá, Alegria da Zona Norte, Mocidade de Icarai, Magnólia Brasil, Experimenta da Ilha, Folia do Viradouro, Unidos da região Oceânica, Souza Soares, Unidos do Sacramento e Combinado do Amor.

O grupo C encerra os desfiles hoje, domingo, a partir das 19h, com Imperio das Charitas, Uniao do Marui, Independente do Boaçu, Grilo da Fonte, Barro Vermelho, Fora de Casa, Garra de Ouro, Unidos do Castro, Galo de Ouro e grupo dos 15.