Caminho Niemeyer recebe festival pelo centenário do partido comunista

Um grande evento com mais de 20 atrações gratuitas marcará o centenário do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Entre as quais diversos shows dos mais variados estilos, valorizando a riqueza e a pluralidade da cultura brasileira. Rock, rap, MPB, samba forró, afoxé, música eletrônica e apresentações da cultura popular, com artistas como Zélia Duncan, BNegão, Francisco El Hombre, BNegão, Leci Brandão, Mart’nália e Moacyr Luz e Samba do Trabalhador, entre muitos outros, farão a festa de militantes, amigos e simpatizantes do PCdoB.

O evento — organizado pelo PCdoB e pela Fundação Grabois — acontecerá no Caminho Niemeyer, às margens da Guanabara, em Niterói, cidade onde o Partido Comunista nasceu no dia 25 de março de 1922. Uma grande estrutura estará disponível para receber as caravanas de diversos estados e o público em geral.

Além dos shows, haverá mostra de cinema, lançamento de livros, debates, feira gastronômica, encontros e intercâmbios diversos entre todos e todas que querem fazer florescer a esperança.